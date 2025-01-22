“不能容忍暴力…只有克服混亂，才能實現和平”. January. 22, 2025 07:52. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “現在大韓民國正處於‘三界火宅’的狀況。但是在任何情況下都不能容忍暴力。暴力有可能成為引發另壹種暴力的種子，因此必須采取果斷的法律措施，防止類似事件發生。” 21日，在首爾鐘路區韓國佛教歷史文化紀念館舉行的大韓佛教曹溪宗總務院長珍禹大師的新年記者招待會氣氛與往日不同。珍禹大師診斷說：“迎接新年的韓國面臨著政治危機、民主主義危機和經濟困難。”《法華經》中的句子“三界火宅”意味著煩惱不斷的眾生世界仿佛置身於燃燒的房屋之內。 珍禹大師特別強調，對於19日發生的首爾西部地方法院闖入暴力事件，有必要采取破例的強硬措施。大師擔憂表示：“人首先應該擁有的心就是良心，誰想發表自己的主張，就應該根據良心來表達”，“比起良心，貪欲變得過分，貪欲就會掩蓋良心，用過激的言行或行動來表達。” “錯誤的想法、語言或行動終究會受到報應。雖然眼下可以避免，但總有壹天這些錯誤都會受到懲罰。希望所有人都能更加慎重地思考、說話和行動。” 但是珍禹大師點破表示：“寒冷的冬天過後，溫暖的春天就會到來”，“只有戰勝痛苦才能取得成就，只有戰勝混亂才能實現和平。”他還不忘承諾道，“韓國佛教將努力讓去年冬天所有受傷國民的心都回歸平安。” 曹溪宗就去年12月29日發生的全南務安濟州航空客機慘案表示，“從今年開始，每年將籌集10億韓元以上的活動基金，培養實踐社會慈悲的誌願服務者，並支持他們的活動。” 為了增進國民精神健康，計劃在首爾城北區安巖洞推進中央善冥想中心的建設，普及善冥想，並持續實施寺廟住宿等多種項目。為了扶起仿佛鼻子碰觸到地面的慶州南山摩崖佛的“入佛”，將於5月中旬進行模擬實驗，並於下半年公布相關結果。

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