特朗普：“每天都是美國最優先”……第一天實行行政命令地毯式轟炸. January. 22, 2025 07:51. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統特朗普僅在上任第一天的當地時間20日，就簽署了45項行政措施（行政命令25項、備忘錄11項、宣言5項、任命4項）。他還簽署了撤銷拜登政府時期78項措施的行政命令。從執政第二期第一天開始，特朗普實際上簽署100多項行政措施，預示著大規模的變化。有評價認為，他明確表示，將最大限度地利用未經議會批準、僅靠總統簽名就可以推進政策的行政命令，迅速推進包括反移民在內的美國優先主義公約，消除拜登政府的痕跡。分析認為，特朗普此舉也是為了以從任期初開始強有力的“讓美國再次偉大風暴”，鞏固執政第一期未能完成的“特朗普式美國主義”基調。 特朗普當天在與墨西哥接壤的南部邊境宣布進入國家緊急狀態後，簽署了禁止非法移民流亡、修建邊境墻等體現特朗普第二屆政府正體性的各種反移民行政命令。他還指示重新檢查現有的貿易協定，調查貿易逆差的原因。分析認為，此舉表現出了征收高關稅的意誌。 此外，特朗普還陸續廢除了親環境、“多樣性、平衡性、包容性（DEI）”等拜登政府重視的政策。美國在特朗普執政第一任期時退出《巴黎協定》，但在拜登前總統就任後重新加入。特朗普當天在華盛頓著名的室內體育場“第一資本體育館”在支持者們的歡呼聲中簽署了重新退出該協定的行政命令。 特朗普在2017年第一期就任時，也曾簽署過旨在廢除前任美國總統奧巴馬的核心政策“奧巴馬醫改（健康保險改革法）”的行政命令，一周內簽署了13項行政命令。特朗普在當天的就職儀式上宣布，“美國的黃金時期才剛剛開始，我將在任期內一天不落地把美國放在第一位。” 此外，特朗普當天在白宮辦公室接受記者采訪時稱朝鮮為“核能力擁有國（nuclear power）”。雖然與國際社會正式認可的“有核國家（nuclear weapon state，美國、英國、法國、中國、俄羅斯）”不同，但實際上是指有核國家。特朗普還提到朝鮮國務委員長金正恩，說：“我很喜歡他，相處得很好。他也會歡迎我的歸來。”分析認為，特朗普此番言論暗示，有意在第二屆執政期間推進與朝鮮的直接對話。

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