特朗普也聲稱“朝鮮是核國家”……在華盛頓聽不到韓國的聲音. January. 22, 2025 07:51. . 美國總統特朗普稱朝鮮為“核能力國家（nuclear power）”，並展示與朝鮮國務委員長金正恩的親密關系。特朗普20日在就任第一天入主白宮後表示：“我和金正恩非常友好，他喜歡我。我喜歡他，相處得很好。”他還說：“現在它是核能力國家。我們相處得很好。我認為他會很高興我回來。”這是特朗普總統首次明確提及朝鮮為“核國家”。 特朗普提及“核國家”，脫離了美國長期以來的朝鮮即使擁有核武器也不承認擁有核武器的基調。這一發言是在回答“8年前奧巴馬總統指認朝鮮為主要威脅，這一次拜登總統指認了什麽樣的威脅”的問題時出現的。特朗普表示，“現在有很多威脅，我認為朝鮮已經妥善解決”，提到了與金正恩重啟對話的可能性。不愧是房地產大亨出身，也不忘提到朝鮮有“雄厚的公寓實力和眾多的海灘”。 一周前，國防部長候選人海格塞斯也在參議院人事聽證會上稱朝鮮為“核國家”，引發了是否承認朝鮮擁有核武器的爭議。有分析認為，相比朝鮮無核化這一不容易的“大交易”，特朗普第二屆政府正在推進以核裁軍或核凍結為基礎的“小交易”。對此，韓國外交部立即反駁稱，“朝鮮無核化是韓國和國際社會一貫堅持的原則”，但特朗普似乎完全沒有聽到這樣的聲音。 特朗普30分鐘的就職演說，是“美國第一”時代的開幕宣言。特朗普為了把美國打造成“引起世界敬畏和尊敬的國家”，甚至表現出了要成為“現代版帝國”的欲望。他提到了19世紀末威廉·麥金利總統的保護貿易和領土擴張，表示要把“墨西哥灣”更名為“美洲灣”，拿回巴拿馬運河的運營權。但他同時表示，自己將成為和平締造者（peacemaker）和團結者（unifier）。 對於這樣的特朗普來說，金正恩隨時都可以和自己進行直接交易，因此是能讓自己創造“和平締造者”業績的對象。對於這樣的手勢，朝鮮會做出怎樣的反應還有待觀察，但對於領導能力空白的韓國來說，這無疑是一個難堪的課題。特朗普第二期執政，不僅使韓美同盟關系變得不確定，就連對抗朝鮮核武器的延伸威懾的未來也變得不確定。應該動員全方位的外交力量，如實向美國的新韓半島政策反映韓國的聲音。

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