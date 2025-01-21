“隊長”孫興慜狀態低迷，托特納姆熱刺隊吞下聯賽三連敗. January. 21, 2025 08:24. by 金正勛記者 hun@donga.com. “好像只剩下空殼了。” 正如英國日刊《Express》的惡評壹樣，效力英格蘭足球超級聯賽（EPL）第10年的孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）正在度過艱難的新年。托特納姆熱刺隊也陷入了擔心降級的境地。 托特納姆熱刺隊在20日結束的2024~2025賽季英超聯賽第22輪客場比賽中以2比3負於埃弗頓隊。至此，托特納姆熱刺隊在英超比賽中遭遇三連敗。這是球隊在英超連續6場比賽（1平5負）無勝績。在最近10場比賽中只取得1勝的托特納姆熱刺隊以7勝3平12負（積24分）的成績排名下滑至積分榜第15位。 英超有20支球隊參加本賽季比賽，最終排名在第18位到第20位的球隊，必須在英格蘭足球聯賽（EFL）冠軍聯賽（二級聯賽）中度過下個賽季。托特納姆熱刺隊目前以8分優勢領先排名第18位的伊普斯維奇隊（積16分）。根據今後三場比賽的結果，排名可能會發生變化。 自孫興慜首次加盟球隊的2015~2016賽季以來，托特納姆熱刺隊從未跌出聯賽前10名。在此之前，2022~2023賽季的第8名是最差成績。托特納姆熱刺隊上壹次取得兩位數的排名是2007~2008賽季的第11位。 “隊長”孫興慜也難辭其咎。孫興慜當天雖然打滿全場，但未能取得進球。《足球倫敦》報道說：“孫興慜在初期獲得了兩次機會。但第壹次在禁區內猶豫不決，沒能把握住機會，第二次機會因射門乏力，將球送給了對方門將。除此之外，幾乎沒有做出任何貢獻。”孫興慜在本賽季的19場英超比賽中攻入6球、助攻6次。

한국어