“在倭軍侵略下也養活百姓的山林川澤”. January. 21, 2025 08:23. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “察訪（負責驛站的官員）叫人來抓野雞。恰巧半山腰上有只大麅子睡在草裏，壹槍捅破了孢子的胸膛，將其打倒在地。就地抓起來直接生吃，然後把肉烤好當午飯吃。” 這是朝鮮中期吳希文（1539~1613年）的日記《瑣尾錄》中記錄的內容。雖然看起裏像是講述命好的兩班貴族出遊狩獵的事情，但寫這篇文章的時候是壬辰倭亂持續的1593年4月，吳希文當時正在避難。他在日記中寫道，“饑餓感越來越嚴重，百姓每天都餓死。不久後我也會填滿深淵吧。”吳希文壹家為了生存，壹有空就捕魚、獵野雞、啃野菜。對於因戰亂而遠離農田的人來說，山川和溪流成為了生存的基礎。 全州大學研究生院史學系教授吳恒寧17日在全州大學韓國古典學研究所主辦的學術大會發表文《日常生活和避難以及公有地》中，通過《瑣尾錄》了解了朝鮮的公有地山和森林、溪川、蓮花池等所謂的“山林川澤”的價值。吳教授在接受《東亞日報》的電話采訪時解釋說：“特別是在戰爭爆發的1592年，饑荒非常嚴重，依靠山林川澤維持生命的人們在第二年種地並參與義兵，因此可以對倭軍進行反擊。” 吳教授之所以關註《瑣尾錄》，是因為在田野上餵牛吃草或在溪邊捕魚等在公有土地上展開的經濟活動幾乎沒有記錄在通常的史料上。他認為，田稅和公物包租化的大同稅的比率為1比3，從國家的立場來看，公有土地山林川澤和宅旁地占百姓生活的比重是田地的3倍。吳教授強調說：“在非戰亂時期的平時，公有土地也是維持朝鮮人們日常生活的基礎。” 在王朝時代，雖然有“所有土地都是王土”的觀念，但山林川澤是國王也不能私自擁有的地方。但是，朝鮮在分給官員的土地不夠的情況下，在開墾的前提下，會將公有土地分給官員。進入光海君時代後，經常發生內需司（管理王室財產的官廳）等掠奪公有土地的事件。 吳教授解釋說：“朝鮮在仁祖以後控制了掠奪，肅宗時進行了限制等，保護了公有土地”，“與貴族和國王占據公有土地的英國圈地運動走上了相反的道路。”。他接著說，“現有的朝鮮的經濟活動研究是以私人所有的發展為重點進行的，因此有必要關註曾是‘儒教國家的社會安全網’的公有地”，“像山林川澤這樣的社會安全網在今天也是必要的。”

한국어