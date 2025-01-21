各位“愛國公民”，是在愛國嗎？. January. 21, 2025 08:23. . 抗議對尹錫悅總統發布拘捕令的示威者們闖入首爾西部地方法院的暴力事件與4年前在美國發生的1月6日沖擊議會事件相似。在保守總統主張的不正當選舉疑惑中，憤怒的支持者們湧向象征民主的機關，打破窗戶，砸碎門扇，把內部變成一片廢墟。主張陰謀論的“驕傲男孩”等團體帶頭與警方發生了粗暴的沖突。 對於當時正在現場采訪的記者而言，另一個難忘的場面出現在暴力席卷而過的場合、以為情況已經結束的時候。數百名身穿軍裝的士兵坐在議會內各處。有的軍人拿著槍，全副武裝，一字排開橫穿圓廳。事件發生幾天後，在踏入安靜的議會內部時，眼前總會出現議會和軍隊之間可怕的不協調現象。 他們是被投入到處於準戰時狀況的華盛頓防衛軍。為了應對拜登總統的就任儀式上可能再次發生暴力事件，當時投入了2萬多名國民警衛隊，其中一部分人沒有住在住處，而是逗留在議會內。雖然筆者認為“有必要投入如此多的兵力來應對萬一出現的暴力事件嗎”，但當時的氣氛非常森嚴。直到他們撤離完畢，用了兩個月的時間。 針對議會或司法機構的政治暴力事件本身就很嚴重，但更大的問題是，它很可能會反復和蔓延。在自由民主主義的框架下，越過彼此堅守的法治之線，刺激內部或反對陣營。使本來就惡化的政治兩極化走向極端。經歷過一次的暴動會助長不安情緒，如此增加的不信任只會導致越來越多公共權力的投入。這是國家的浪費。 要求釋放尹總統、聚集在西部地方法院前的這些人是被尹總統稱為“愛國公民”的支持者。尹總統在信中囑咐說：“大韓民國因國家內外的主權掠奪勢力和反國家勢力的蠢蠢欲動而變得危險。”雖然方式和方向不同，肯定有人真心對待積累國家財富、守護安保的事情。從20多歲學生到80多歲企業家，很多人認同保守的價值，並以此為基礎，抱著守護大韓民國的信念。 但是，由於此次暴力事件，愛國公民不知不覺間陷入了被看成了為極右油管（YouTube）的陰謀論所左右的頑固勢力的境地。即使受到損害韓國對外形象、毀損國格的批評，也無話可說。光是戒嚴就已經很吃力，又發生了暴力事件，作為主辦過民主峰會的國家，都不好意思向國際社會遞出名片。眼下不得不收起被編入西方八國集團（G8）、十國集團（G10）等發達國家集團的期待。有人嘆息道：“維持穩定的自由民主的國家信譽是基本條件，但距離這一前提太遠了。” 決堤的暴力煽動不知何時、又會如何重演。在憲法法院前已有3人試圖越墻或與警方發生沖突而被捕。簽發尹總統拘捕令的法官不得不要求保護其人身安全。在緊張氣氛十足的現場，還會發生什麽偶發情況，讓人提心吊膽。為了填補動搖的法治漏洞而消耗的國家能源也相當多。真想問一下，幹這種事情、對它給予支持，是真正愛國公民們要做的愛國嗎?

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