特朗普連任，我們所認識的那個美國現已不復存在. January. 21, 2025 08:23. . 特朗普第二屆政府20日上臺。特朗普在就任前一天舉行的慶祝勝利集會上表示：“過去4年的美國衰退落下帷幕，新的一天即將開始。將以歷史性速度和力量解決面臨的所有危機。”他還承諾迅速推進驅逐非法入境者、征收普遍關稅、振興能源產業、改革官僚集團等大選公約，並表示：“拜登政府的激進、愚蠢的行政命令將全部廢除。” 特朗普第二期將按照“就職日當天要獨裁”的預告，與主張“美國優先主義”的100多項行政命令一起開始。特朗普表示：“將阻止對我們邊境的侵略，解除對我們腳下液體黃金（石油）的封存。要建造美國產、購買美國產、雇用美國人。我們的軍隊和政府將摒棄極左的‘覺醒（woke）’理念。”他還正式宣布赦免1月6日沖擊國會牽連者，廢除多樣性、平衡性、包容性（DEI）政策。 如此開幕的特朗普二期，恐怕與前任拜登時期截然不同。進而預告了與之前世界所熟知的美國完全不同的超強大國時代。“特朗普號”美國不是第二次世界大戰以來一直穩居自由世界的中心軸，在與共產主義國家的冷戰中取得勝利後領導全世界自由主義國際秩序的那個美國。對於只把本國的力量和利益放在首位的特朗普來說，他並不把民主和人權等價值和規範放在眼裏。對於同盟，也只是在徹底的損益計算下進行的交易，而且是只有對美國有利的自私交易。 特朗普連任與預告片第一屆截然不同。與第一期自己忽左忽右、遭內部贊反沖突而鬧別扭不同，特朗普這一次由清一色忠誠派組建了內閣和幕僚團。也就是說，任期4年後將結束，為了取得顯著的業績，將推進巨大的速度戰。他還警告，無論妨礙他的內外障礙是什麽，都要粗暴對待。 實際上，特朗普第二期執政尚未出臺，全世界就戰栗了。要把加拿大納為美國第51個州、要掌握巴拿馬運河和格陵蘭島的控制權，特朗普不惜發表侵犯主權的言論，表現出擴張領土的欲望。受此影響，加拿大總理被迫辭職。以色列和哈馬斯在“地獄門即將打開”的威脅下急忙達成了停火協議。面對如此急劇的地殼變動，世界各國都在超緊張中系緊安全帶。 韓半島雖然在眼前的優先順序上處於劣勢，但也是預計會發生戲劇性變化的影響圈之一。如果特朗普與朝鮮進行直接交易，推進以核裁軍或核凍結為基礎的“小型交易”，或以裁減駐韓美軍為武器施壓要求增加防衛費分攤額，韓國將陷入尷尬境地。同時，去年達到歷史最高值的對美貿易順差有可能成為美國關稅政策的主要目標。 盡管如此，韓國政府只能在彈劾政局的領導空白中戰戰兢兢。在代行總統職權體制下，立即構建與特朗普二期的溝通渠道也不容小覷。盡管如此，韓國仍應以外交部為中心，對美國的動向進行周密分析，制定機敏的對策。美國外交協會名譽會長理查德·哈斯在接受《東亞日報》新年采訪時建議：“韓國政府應該從特朗普第二期和‘白紙狀態’開始。”現在需要全新的戰略思考。

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