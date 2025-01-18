“非主流電影巨匠”林奇導演逝世. January. 18, 2025 07:42. by 李智潤記者 leemail@donga.com. “真是個奇怪的世界（strange world）。”（出自電影《藍絲絨》） 通過電影《藍絲絨》和電視劇《雙峰》等，將隱藏在世界背後的人類不安呈現在大銀幕上的“美國非主流電影巨匠”大衛•林奇導演離開了人世。享年78歲。 故人的遺屬16日（當地時間）表示：“藝術家兼人類林奇已經離開了，現在因為他不在身邊，世界上出現了很大的漏洞。”據美國《紐約時報》（NYT）報道，雖然沒有透露具體死因，但曾是煙民的林奇去年被診斷為肺氣腫後，連在家中走路都很困難。 故人1946年出生於蒙大拿州，在費城的賓夕法尼亞美術學院學習繪畫。1970年故人進入洛杉磯美國電影研究所下屬的電影學校，正式走上了電影之路。林奇導演在生前接受采訪時回憶說，“蒙大拿的森林和費城的憂郁氛圍是我的電影的養分。” 故人的作品從初期作品開始就充滿了“華麗而不安（florid and unnerving）”的氛圍。1977年的處女作《橡皮頭》以跨越夢想和現實界限的強烈場面調度，至今仍被認為是非主流電影的經典之作。之後《象人》、《藍絲絨》等多少有些粗糙的畫面和深入人心的音樂等融合在壹起，讓無數影迷為之瘋狂。林奇導演表示：“電影應該同時具備善和黑暗的力量。” 大眾最賣座的作品是電視系列片《雙峰》（1990~1991年）。這是壹部講述在假想鄉村被選為慶典女王的女性被殺後發生的事情的懸疑驚悚片，1993年在國內播出後人氣飆升。 林奇導演在1990年戛納電影節上憑借《我心狂野》獲得金棕櫚獎，躋身世界級大師行列。曾是新人演員的尼古拉斯•凱斯通過出演該作品成為了明星。2001年獲得戛納電影節最佳導演獎的《穆赫蘭道》當年被《紐約時報》評為年度最佳影片。他曾4次獲得美國奧斯卡獎提名，但無緣獲獎，但在2019年獲得了功勞獎。 故人與史蒂芬•斯皮爾伯格、喬治•盧卡斯等主流導演交情深厚，還受到共和黨前總統羅納德•裏根的邀請，在白宮壹起觀看了電影。故人最後壹部長篇電影是《內陸帝國》（2006年），並執導了2017年《雙峰》的後續篇《雙峰：回歸》。故人生前還成立了“大衛林奇基金會”，在很長壹段時間內闡明了超越冥想法。

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