“如何設定與尹錫悅的關系?”……執政黨大選候選人陷入兩難境地. January. 17, 2025 07:51. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 執政黨下屆大選候選人們正在苦思與尹錫悅總統的關系設定。國民力量黨現行黨章、黨規規定，以反映50%的黨員選舉團和50%的普通國民輿論調查結果的方式選出大選候選人。現在有人說，在黨內競選時，考慮到反對彈劾的保守層選民的意向，不能與尹錫悅拉開距離，而考慮到大選正式選舉爭取中間選民，則要與尹錫悅保持距離，處於進退兩難的境地。 首爾市長吳世勛在尹錫悅被高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕的15日主張：“調查總統最好是公調處放手，在不拘留的狀態下進行。”有分析認為，此前贊成彈劾的吳世勛主張不拘留調查，是因為考慮到黨員及保守層對尹錫悅的同情輿論。吳世勛方面人士表示：“雖然贊成彈劾，但吳市長的立場是，對總統的調查應按照合法程序進行。” 大邱市市長洪準杓當天向尹錫悅表示：“就當是報應，顧全大局地應對吧！（在歷史評價中）就當尹總統也是左派們集體狂熱的犧牲者吧？”洪準杓反對彈劾等，表現出了優先考慮“家兔”的行動。洪準杓方面人士表示：“這與贊成彈劾的其他執政黨候選人不同。” 前代表韓東勛自去年12月辭去黨代表職務後，一直沒有提及有關尹錫悅的言論。但是，親韓東勛派系認為，相比強硬支持層，韓東勛可能會繼續考慮中立層。韓東勛方面人士表示：“主導彈劾尹總統的韓前代表的領導能力得到認可的時間即將到來。” 雇傭勞動部長金文洙在執政黨大選候選人中，在下屆總統這合度上處於領先地位，對此黨內有人分析說：“這是反對彈劾和逮捕尹總統的強硬保守支持層集結起來的。”

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