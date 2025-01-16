公民意識成熟，刑事司法系統啟動……沒有物理沖突. January. 16, 2025 08:25. . 15日，高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行對尹錫悅總統的第二次逮捕令在沒有發生物理沖突的情況下結束。在執行此次拘捕令之前，尹總統方面和執政黨方面表示，“試圖逮捕時憤怒的國民會強烈反對，這是內戰”“在沒有調查的情況下起訴吧！這是防止因物理沖突而發生流血事件或意外事件的秘密對策”等主張，但在真正實施逮捕的6個小時裏，調查機關和警衛處之間沒有行使武力，市民之間實際上也沒有發生沖突。 當天上午，公調處和警察在官邸內第一條阻止線上與國民力量黨議員和律師團對峙了兩個小時左右。這一瞬間，贊成和反對的示威群眾之間雖然發生了一些摩擦，但隨著警衛處的退讓，最終得到了整理。雖然官邸內的3條阻止線都設置了大巴車墻，但既沒有警衛人員，也沒有守衛兵力。警衛處有一半人員請假，委婉地表示不同意阻止逮捕。 從今年初起，總統官邸所在的漢南洞10條車道有部分道路被數千人聚集的贊成和反對逮捕的示威隊伍占據。尹錫悅總統的支持勢力躺著說“從我身上踩著走”，反對勢力則針鋒相對地表示“馬上逮捕！”但在執行拘捕令的瞬間，贊成和反對逮捕的示威者們沒有發生沖突。他們激昂地高喊口號，但沒有越界。這是成熟的市民意識啟動的結果，無論是總統還是警衛處，都只能順應刑事司法系統。聲稱“公調處調查無效”並宣讀聲明的國民力量黨議員們，在第一條阻止線之後也沒有采取任何行動就解散了。 尹總統在事前錄制的視頻中表示：“為了防止不光彩的流血事件，雖然是非法調查，但決定接受出席。”在連警衛處都放手不管的情況下，那一瞬間，除了被逮捕之外，他已別無選擇。理所當然的是，現任總統在簽發的逮捕令面前也不能例外。為了確認這一明確的事實，在第一次逮捕失敗後又等了12天。

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