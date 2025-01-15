“戒嚴時指示對媒體停電停水”……獨裁政權也沒有做過的事情. January. 15, 2025 08:28. . 在宣布12·3緊急戒嚴之後，時任行政安全部部長李祥敏曾給下屬單位消防廳打電話，指示“如果警方要求對媒體停電停水，請予以協助”。消防廳廳長許石坤13日出席國會，被在野黨議員問到是否有過這樣的指示時，他承認“接到過一次電話”，然後回答說沒有實行。據悉，當時李祥敏指出的斷電停水對象媒體有京鄉新聞、韓民族新聞、MBC等。 尹錫悅總統宣布緊急戒嚴，甚至制定了史無前例的媒體控制計劃的證詞與“警告性戒嚴”主張背道而馳。尹總統就宣布緊急戒嚴的理由表示：“這是為了象征性地宣傳巨大在野黨的亡國行為。”他還表示，如果目的是使國會癱瘓，那麽“首先會對國會建築物采取斷電停水措施”，但事實上是差點對媒體采取這種措施。對媒體斷電是獨裁政權也沒有嘗試過的事情。 在像最近這樣在事故現場用手機傳送新聞的數字時代，切斷水電，試圖控制媒體，這種與時代相悖的想法真是愚蠢和驚訝。試圖整治特定媒體的事實也令人震驚。停電停水對象媒體目錄與戒嚴當時包括執政黨代表在內的逮捕名單一樣咨意。時任反間諜司令呂寅兄陳述稱，“這些都是總統平時持否定態度的人物”，但逮捕名單和控制對象媒體目錄的咨意，不就在表明宣布戒嚴是接近於總統私人報復的行為嗎？ 尹總統與民主的媒體觀相去甚遠。批評總統或對總統夫人金建希提出質疑的廣播報道受到了重罰，出現了“捂嘴審議”的說法。對於新聞記者在總統記者會上的提問，總統室幕僚曾批評說“無禮”。據說，尹總統平時經常說，“不要看報紙，要看油管（YouTube）”。如果代替符合自己口味的極右油管、聽聽媒體的逆耳忠言，就不會走到今天這個地步。

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