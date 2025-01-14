強硬油管主與政界之間惡劣的共生關系. January. 14, 2025 08:21. . 8日晚，某極右傾向的油管（YouTube）賬號上上傳了題為《國民力量黨地方議員們、黨協委員長們聽好了》的48秒節目。主持人說：“地方醫院XX們快點出來。好好想想吧！是知道我們的火力的。（不來的人）會逐一列出名單。這是威脅而不是請求。”主持人又對國民力量黨地方議員和黨協委員長們說：“要阻止對尹錫悅總統的逮捕令執行，立即到官邸前面來！”到目前為止，該視頻的點擊率超過16萬次，有1300多個留言表示支持。還出現了向運營者公告的後援賬戶匯了款的回帖。 第二天，有消息稱，前國土交通部長元喜龍和執政黨院外黨協委員長等決定每天守在官邸前，直到逮捕令有效期結束。執政黨相關人士表示：“應該不是因為相關油管節目。說實話，從從政的立場來看，很難無視通過油管傳達的強硬支持層的聲音。” 油管在此次從戒嚴到彈核的全過程產生了巨大的影響。尹總統以極右油管主們主張的不正當選舉陰謀論為由宣布戒嚴，在被彈核後也表示“正在通過油管直播看到大家努力的樣子”，向官邸前的支持者發出了鼓勵信息。新年第一天晚上傳達他的信息後，官邸前集會現場爆發出“總統正在關註我們”的歡呼聲。這個場面也原封不動地通過油管進行了轉播，尹總統應該也看到了。雖然因為自己而持續了一個多月的社會混亂，但尹總統仍然依靠極右油管賬號，繼續著極端的行動。 不知不覺間，執政黨議員們也似乎與強硬油管賬號勾結起來。五次當選的尹相現議員向全光勛牧師90度“鞠躬”，教授出身的金玟甸議員還安排了自稱“白骨團”的反共青年團團體在國會內舉行記者招待會。全牧師和反共青年團團長都是強硬油管賬號的運營者。 最近，共同民主黨忙於指責和告發這樣的執政黨。但事實上，共同民主黨是否有資格這樣做也是個疑問。利用強硬油管主的政治鼻祖不就是共同民主黨嗎? 每逢選舉季節，不僅是共同民主黨的主要候選人，現任議員和領導層也紛紛出現在金禦俊的油管上呼籲支持。在上次議會選舉之前，當時的候選人安貴玲、李彥周、全賢姬按照金某的“立正、鞠躬”口號行了大禮，科防委員長崔敏姬議員上月在金某的廣播中公開了共同民主黨科防初選議員的名字和贊助賬戶，請求贊助。 一名親李在明派系的共同民主黨現任議員表示：“妳知道現在推動共同民主黨的最大力量是什麽嗎？是金禦俊的油管賬號。”他說：“只要登陸金禦俊的油管，贊助賬戶就會爆滿，訂閱人數也將以1000人為單位增加。” 政治家利用強硬油管主輕松確保極性支持層，油管主則通過超級聊天等收獲贊助和點擊數等巨大收益，是惡劣的共生關系。在政治完全消失的時代，政治家們不知羞恥，赤裸裸地表現出與強硬油管主的勾結關系，助長了矛盾和分裂。

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