“熱刺老搭檔”孫興慜和凱恩挑戰個人職業生涯首個冠軍. January. 13, 2025 08:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 曾是英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊老搭檔的哈裏•凱恩（32歲•拜仁慕尼黑）和孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）今年能否在各自效力的球隊實現職業生涯首個冠軍夢，備受關註。 凱恩和孫興慜從2015~2016賽季開始連續8個賽季在托特納姆熱刺隊同吃壹鍋飯。 在此期間，兩人合作攻入了EPL歷史最多的47球（凱恩23球、孫興慜24球）。但是，熱刺青年隊出身的凱恩和經過德甲聯賽於2015年加盟托特納姆熱刺隊的孫興慜尚未在職業舞臺上捧起過冠軍獎杯。在兩人合作帶領托特納姆熱刺隊時期，球隊曾在2018~2019賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽、2020~2021賽季英聯杯上進入決賽，但均僅獲得亞軍。 在英超聯賽中曾三次成為射手王的凱恩為了捧起冠軍獎杯，於2023年8月轉會到了德甲最強球隊拜仁慕尼黑。拜仁隊是德甲聯賽歷史上奪冠次數最多的球隊（32次）。但是拜仁在凱恩加入的上賽季德甲聯賽中僅排在第3位，未能實現德甲12連冠。拜仁在UEFA冠軍聯賽、德國足協（DFB）杯等比賽中也未能奪冠，以無冠結束了上賽季。孫興慜的托特納姆熱刺隊上賽季僅排在英超聯賽第5位，在各項賽事中都未能奪冠。 本賽季，凱恩和孫興慜再次向職業生涯首個冠軍發起挑戰。拜仁隊在12日舉行的德甲聯賽第16輪客場挑戰門興格拉德巴赫隊的比賽中，以1比0獲勝。取得今年首場德甲比賽勝利的拜仁隊截至12日積39分（12勝3平1負），領先排在第2位的勒沃庫森隊（積35分•10勝5平1負）4分。凱恩在與門興格拉德巴赫隊的比賽中，在下半場第23分鐘憑借點球攻入了制勝壹球。慕尼黑中後衛金玟哉（29歲）也打滿全場，為球隊的勝利助了壹臂之力。過去效力於拜仁隊的中場球員哈維•馬丁內斯（37歲•西班牙）最近在接受德國媒體采訪時表示：“希望凱恩這次壹定要帶領球隊獲得聯賽冠軍，擺脫在即將奪冠之際屢遭挫折的詛咒。” 托特納姆熱刺隊在9日舉行的英聯杯半決賽首回合主場比賽中，以1比0戰勝了勁旅利物浦隊。托特納姆熱刺隊自2008年奪得該大賽冠軍後，時隔17年再次向總冠軍發起沖擊。本賽季利物浦在英超聯賽中排名第壹，托特納姆熱刺隊排名第12位。托特納姆熱刺隊將於下月7日客場挑戰利物浦隊。孫興慜最近在英聯杯半決賽前與托特納姆熱刺隊的合同延長了1年，並表示，“（延長合同）能夠再次幫助托特納姆熱刺隊，感到非常榮幸。為了不讓球迷們失望，我會更加努力。”托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯就與球隊同行的孫興慜表示：“（今後）孫興慜的目標是將他在托特納姆熱刺隊的經歷與冠軍獎杯壹起結束。”

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