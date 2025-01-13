“人生第壹次演技大賞”李順載：“給所有人的獎”. January. 13, 2025 08:44. by 金素敏記者 somin@donga.com. “觀眾朋友們，我壹生都欠下了很多人情，得到了很多幫助。謝謝大家。” 演員李順載在九旬高齡首次獲得了演技大賞。在三大電視臺演技大賞中也創下了歷代最高齡獲獎紀錄。 在11日播出的“2024 KBS演技大賞”頒獎典禮上，李演員憑借去年9~10月在KBS 2TV電視劇《狗話》中飾演的元老級演員“李順載”壹角獲得了大賞榮譽。當天的頒獎典禮於去年12月31日舉行，但由於濟州航空慘案，取消了現場直播，並於當天錄制播出。 去年中斷活動休息的他當天在大獎發表後，以略顯消瘦的樣子在後輩演員金龍建、崔秀宗等的攙扶下登上了舞臺。從開口說話開始就聲音顫抖的李演員高興地說：“生活了這麽久，還有這樣的壹天啊”，並說，“我壹直想著總有壹天會有機會的，壹直在準備著。” 起立鼓掌歡呼的演員們壹直站著傾聽他的感想。牽著李演員的手站在壹旁的崔秀鐘、池賢宇、林秀香等眾多後輩都熱淚盈眶。李演員表示：“美國演員凱瑟琳•赫本在30多歲的時候獲得過壹次（最佳女主角獎），60歲以後獲得過三次。演技要用演技來評價。不能用人氣或其他條件來評價”，贏得了觀眾的掌聲。 身為嘉泉大學客座教授的李演員，壹想到自己的弟子，就熱淚盈眶。他說：“我已經在嘉泉大學工作了13年。拍攝需要壹個月以上的時間，所以講課時間完全不合適”，“我對學生們說‘真的很抱歉’，他們回答說‘難得拍電視劇，做得很好。我們會按照您教的，無論如何都會做出來的’。相信弟子們，盡了最大的努力，才有了今天的結果。謝謝大家”，並低下了頭。 1935年出生的他也是現役年齡最大的演員。去年10月因健康惡化而中途退出話劇《等待戈多》後，時隔2個月再次出現在正式場合。李演員說“這個獎不是個人的獎”，“大家壹起盡了最大的努力”，將榮譽歸於同事和制作組。

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