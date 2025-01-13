戰敗80年，關註日本的戰後歷史認識. January. 13, 2025 08:44. . 去年12月，筆者純屬偶然地來到日本笠間市神風特攻隊基地。看著介紹特工隊特別展示會的電視節目，瞬間無法移開視線。展會負責人叮囑道，“希望能想象一下從下達特攻命令的一方（指揮官）和接到命令的一方（士兵）雙方都能看到的戰爭悲劇”。我認為這體現了日本對戰爭的平均認識。 目前精神健康醫科醫院所在的地方是80年前特攻隊部隊海軍航空隊的司令部。1944年就任航空隊司令的岡村基春大校在陣前指揮了特攻隊。該部隊在太平洋戰爭中日本最大的地面戰爭沖繩戰鬥中進行了世界史無前例的自殺特攻。但即便如此，也很難找到對挑起戰爭的反省。不美化戰爭的普通日本人也沒有反省“我們錯了”，只是反復強調“不能再發生戰爭”。 神風自殺特攻不是單純地用本國戰鬥機撞擊美國航空母艦的魯莽作戰，而是為了日本這個國家，把本國國民和殖民地百姓也當作戰爭犧牲品的極端戰爭犯罪。戰敗後，日軍燒毀了相當多的戰爭記錄，但韓國人犧牲的痕跡卻無法全部抹去。80年前載著韓國人沈沒的“浮島”號船員名單、強制征用韓國人的佐渡礦山朝鮮人年初分配名單等，只留下名字的韓國人是如何被帶走並遭受殘酷歧視的，真相至今尚未查明。 日本今年將迎來“昭和（日本天皇裕仁年號）”100周年和戰後80周年。回顧戰爭暴走、戰敗、經濟復興的“昭和時代”，決心延續80年的和平國家步伐。日本天皇德仁還計劃前往象征戰爭的沖繩、廣島、長崎進行“慰靈旅行”。 但是，對於“戰後反省”，沒有一名負責任的日本政治家積極發言。日本首相石破茂在年初舉行的記者會上表示：“今年是戰後80周年，希望今年能夠再次思考並實踐我國（日本）在維護國際安全方面發揮怎樣的作用。”這裏沒有過去。沒有過去，當然也沒有反省。 進入21世紀以後，日本成為了對歷史保持沈默和進行歪曲的國家。特別是在2015年8月14日，時任日本首相安倍晉三在“戰後70周年談話”中宣布“不能讓與戰爭毫無關系的後代繼續承擔道歉的宿命”後，這種傾向更加強烈。因為戰敗後已反復道歉，所以今後不會再謝罪了。此後，眾所周知，日本政府的右傾化現象非常嚴重。主導刪除教科書中“從軍慰安婦”表述的前首相棺義偉、對韓國政府強制征用賠償大法院判決解決方案只表示“整體繼承歷屆內閣立場”的前首相岸田文雄等人的舉動，展現了日本政府不變的歷史認識。 今年是戰敗80周年，也是韓日邦交正常化60周年，是謀求改善韓日關系及加強合作的時候了。但是，日本必須要有真誠的過去史認識。日本外相巖屋毅今天訪韓，是展現日本對韓國“戰後80年、邦交正常化60年”政策的起點。如果以韓國政局為借口敷衍了事，無論誰當選新總統，都很難期待韓日關系的改善。

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