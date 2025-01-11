“韓國的施工能力與美國設計技術相結合”……上升為“新能源合作事業”的小型模塊化反應堆. January. 11, 2025 07:34. by 金炯民記者、邊鐘國記者 kalssam35@donga.com、bjk@donga.com. 小型模塊化反應堆（SMR）領域正在成為韓美之間的主要能源合作領域。由於韓國的核電站供應網和施工能力、美國的設計技術可以相結合，韓美企業之間的多項合作和投資正在進行之中。 據韓國核電站業界10日透露，鬥山能源最近與微軟創始人比爾·蓋茨建立的美國SMR開發公司“Terra電力”簽訂了主機供應合同。鬥山能源將研究制作Terra電力的SMR器材的可能性，並提供設計支援；從今年開始，還將開始制作核反應堆保護容器、核反應堆支撐結構、堆芯機身結構等3種主機設備。HD現代也與Terra電力簽訂了SMR核心設備之一的反應堆容器開發事業合同。 現代建設從2021年開始與美國SMR開發企業“Holtech國際”進行合作。現代建設擁有Holtech公司SMR的設計、購買、施工壟斷權。現代建設和Holtech正在密歇根州Palisades核電站共同進行SMR集群構築事業。三星物產建設部門在2021年和2022年分別向美國SMR企業“Nuscale電力”投資了2000萬美元和5000萬美元。兩家公司以該投資為契機，構築了共同進軍世界SMR事業的合作關系，並在美國愛達荷州、羅馬尼亞等地進行的SMR事業上建立了戰略夥伴關系。DL E&C向美國SMR開發公司“X能源”投資了2000萬美元。兩家公司正在共同開發自己的SMR老型“Xe-100”的成套設備運營及維護技術。 最近，韓美企業間就SMR的合作之所以大幅增加，是因為美國企業為了擴大尖端產業，選擇了SMR作為電力需求的替代方案。去年12月，大型科技企業亞馬遜和元宇宙決定通過SMR解決數據中心運營所需的電力，並制定了建設計劃。美國當選總統特朗普從候選人時期開始就認為SMR是“清潔能源”，宣布將簡化核電站許可程序，預告將放寬限制。 問題是，美國的核電設計技術水平居世界首位，但建設能力自上世紀80年代中期發生三哩島核電站事故後，至今沒有建設新核電站，因此大幅衰退。相反，韓國從1978年的古裏核電站開始，到新韓蔚1-4號機組等，到最近為止一直在新建核電站，在核電站施工領域被評價為世界最高水平。 據國際能源組織透露，以2018年為基準，韓國核電站（APR1400）的每千瓦建設單價為3717美元，是美國（11638美元）或法國（7809美元）的30%至50%。首爾科技大學未來能源融合學系教授劉承勛（音）表示：“與其他國家相比，韓國的核電施工能力具有建設費用低、施工時間短等優點。這種優勢在SMR領域也持續存在，因此美國越是采取擴大核電的政策，與韓國的合作就會越加強。”

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