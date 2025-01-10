FA徐建昌留在起亞隊…“1+1年總額5億韓元”合同與球隊續約. January. 10, 2025 08:54. by 姜泓求 windup@donga.com. 職業棒球自由簽約選手（FA）徐建昌（36歲•照片）與原所屬球隊KIA簽訂了合同。起亞隊9日表示，“與內野手徐建昌簽訂了1+1年總額5億韓元的FA合同。”簽約金1億韓元，最長2年年薪總額為2.4億韓元，選項權1.6億韓元。2026年的合同只要滿足今年的選項，就會自動延長。 2008年作為申報選手加入LG隊的徐建昌在耐克森（現Kiwoom）時期的2014年，在韓國職業棒球界首次突破200支安打高地（201支），獲得了最有價值球員（MVP）。徐建昌的單賽季最多安打紀錄在10年後的去年才被樂天隊的雷耶斯（202支）打破。 在2024賽季即將到來之際，徐建昌向當時所屬的LG隊提出放逐要求，並穿上故鄉球隊起亞隊的隊服，參加了94場比賽，取得了擊球率0.310（203個有效擊球、63支安打）、1記本壘打、26打點、40得點的成績。他還入選了韓國大賽大名單，為球隊奪得綜合冠軍助了壹臂之力。徐建昌在簽約後表示：“很高興能再次效力於家鄉球隊。作為老選手，也感受到了責任感。我將與年輕選手們齊心協力，努力在本賽季在光州捧起冠軍獎杯。”球隊方面解釋說：“在現場也透露了本賽季也將廣泛使用的計劃，因此簽訂了FA合同。” 8日，韓華隊與內野手河柱錫（31歲）簽訂了1年總額1.1億韓元（年薪9000萬韓元，選項權2000萬韓元）的FA合同，讓他留在了球隊。河柱錫在簽約後在自己的社交媒體上寫道：“球迷們，我壹直很抱歉。還有，謝謝”，並上傳了舉著字句的照片。 隨著徐建昌和河柱錫完成簽約合同，今年FA市場上只剩下上賽季效力於NC隊的投手李龍燦（36歲）、外野手金成旭（32歲）、Kiwoom投手文成賢（34歲）等三人。

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