隊長孫興慜與熱刺隊續約至2026年，與梁民革同時登場的期待感大增. January. 09, 2025 08:06. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 隨著孫興慜（33歲）與英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的同行再續上1年，對他與“新生”梁民革（19歲•音譯）共同出戰的期待感也越來越大。 托特納姆熱刺隊8日在球隊的照片墻上上傳了孫興慜和梁民革壹起訓練的視頻。梁民革在室內訓練場躺在墊子上熱身時，孫興慜走近並坐在旁邊，進行了拉伸運動。孫興慜在訓練過程中還撫摸了梁民革的頭。 去年在韓國職業足球K1聯賽（壹級聯賽）江原FC隊效力，並作為高中生首次獲得最優秀青年球員獎的梁民革於去年12月加入了托特納姆熱刺隊。孫興慜最近在接受英國媒體《海特斯TV》采訪時表示：“將幫助梁民革適應球隊。”孫興慜主要擔任左前鋒，梁民革的主要位置是右前鋒。根據托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯的選擇，兩名韓國球員可以同時踏上球場。 因托特納姆熱刺隊啟動了延長1年合同的選擇權，孫興慜將在明年夏天之前壹直身披托特納姆熱刺隊的隊服，他在球隊照片墻上表示，“很高興能在熱愛的托特納姆熱刺隊再多呆1年。”2015年8月加入托特納姆熱刺隊的孫興慜，包括此次合同期限在內，將在托特納姆熱刺隊效力11年。孫興慜表示，為了提升最近陷入低迷的球隊排名，將竭盡全力。截至8日，托特納姆熱刺隊在20支英超球隊中排名第12位。孫興慜強調：“（我們隊）應該重振旗鼓。”波斯特科格魯主教練在與利物浦隊的英聯杯半決賽首回合比賽的前壹天舉行的記者會上表示：“孫興慜的目標是能以（至少）壹座冠軍獎杯結束自己的托特納姆熱刺隊生涯。”迄今為止，孫興慜還沒有在托特納姆熱刺隊拿到過壹座冠軍獎杯。

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