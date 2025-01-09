因“半導體寒流”，三星電子第四季度營業利潤僅6.5萬億韓元 低於預期. January. 09, 2025 08:05. by 郭道英 now@donga.com. 由於彈劾政局，預計暫時會出現經濟寒流，再加上“半導體冬天”，韓國代表企業三星電子的業績也凍結了。隨著主力事業存儲器市場的動搖，預計在新的壹年裏內外的不確定性也會加深。 三星電子8日發布公告稱，以去年第四季度（10~12月）的合並為準，暫定銷售額為75萬億韓元，營業利潤為6.5萬億韓元。這比7日金融信息企業FnGuide給出的Consensus（預測值平均）7.97萬億韓元低了1萬億韓元以上。與前壹季度相比，銷售額和營業利潤分別減少了5.18%和29.19%。 主力事業DRAM、NAND閃存等存儲器市場持續低迷和第5代高帶寬存儲器（HBM）HBM3E產品的NVIDIA（英偉達）供應延遲對業績不振產生了影響。DRAM的主要供應處PC、智能手機市場恢復緩慢的同時，隨著來自中國的DRAM數量攻勢的擴大，產品價格最近急劇下降。據市場調查企業TrendForce透露，DRAM的平均固定交易價格從去年6月的2.10美元直線下降到了12月的1.35美元。 三星電子在停滯的存儲器市場上，因人工智能（AI）需求唯壹保持增長的HBM市場也陷入了苦戰。此前，三星電子在第三季度（7~9月）業績電話會議上，就HBM3E的英偉達供應問題表示：“在主要客戶公司性能測試過程中完成了主要階段。預計將在第四季度擴大銷售”，暗示將在第四季度供應，但直到當天為止，還沒有正式傳出供貨的消息。當天，英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛在美國拉斯維加斯舉行的“CES 2025”現場記者會上就三星電子HBM表示：“目前正在測試，確信會成功。”

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