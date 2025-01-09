躲在“漢南洞掩體”裏的尹錫悅，拒絕執行第二份逮捕令. January. 09, 2025 08:05. by 黃亨俊記者、許東俊記者 constant25@donga.com、hungry@donga.com. 尹錫悅總統事實上已經決定拒絕執行由高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察等組成的共同調查本部的第二份逮捕令。總統警衛處為了阻止逮捕令的執行，將漢南洞官邸要塞化，把它變成了“漢南洞掩體”。尹錫悅方面表示，“要麽先起訴，要麽申請事前拘捕令”，表示無意協助調查。尹錫悅當天親自來到官邸入口，似乎下達了對付執行逮捕令的指示，因此有人批評說，尹錫悅正在持續進行不正常的抵抗。 尹錫悅方面的律師尹甲根（前大邱高等檢察廳檢察長）8日召開記者會表示：“首先起訴或者申請事前拘捕令吧！那麽響應法院審理，就是我們關於逮捕令的基本立場。”他還聲稱：“帶著非法逮捕令動員特工隊或機動隊進行逮捕才是內亂。”尹錫悅方面的立場是，公調處拿到的不是首爾中央地方法院，而是首爾西部地方法院簽發的逮捕令，因此是非法的。 公調處認為，第二份逮捕令的執行實際上是最後一次，相比速度，更註重精密性，正在與警方協商時間和執行方式等。據悉，公調處為了提高逮捕令執行成功率，正在討論不在集會人員聚集的周末，而是在平日執行，但不在白天執行，而是在夜間執行。據悉，公調處拿到的搜查令和第一次一樣，可以在夜間執行。 特別是，公調處和警方正在討論投入超過第一次執行時兩倍的300人以上的逮捕團隊的方案。據悉，警方還在考慮投入反恐部隊特警隊。首爾警察廳下屬的特工隊共4個部隊由80多名軍隊特種部隊出身的人員組成。特工隊相關人士解釋說：“如果實際投入的話，可能會追加投入全國市道警察廳下屬的特工隊員。”警方部分人士還主張，應該利用無人機、直升機、裝甲車等特殊裝備。也有人擔心，如果公調處和警察動員所有可用的資源，可能會發生嚴重的物理沖突。 在在野黨提出尹錫悅“逃跑說”的情況下，尹錫悅當天與警衛處職員一起在官邸入口進行了走動。尹錫悅在宣布12月3日緊急戒嚴後，除了發表對國民談話外，已經36天沒有公開露面。

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