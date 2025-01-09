“尊重合法逮捕令”……理所當然的常識還需要大法院來確認的社會. January. 09, 2025 08:04. . 法院行政處長千大燁7日出席國會，就尹錫悅總統逮捕令相關爭議表示：“對於按照合法程序進行的（逮捕令）審理，首先應該尊重。”對於總統警衛處用物理力量阻止執行逮捕令的提問，千大燁答道：“應該在法治主義的框架內解決所有爭執。”這可能是委婉地批評了尹錫悅和警衛處以逮捕令的合法性為由拒絕執行的形態。 承認並遵從審理程序之一——經審查發出的逮捕令的效力是極其常識性的。如果對審理結果不滿，可以按照法律規定程序提出異議，再接受法院的判決，這就是司法系統。向兼任大法官的法院行政處長詢問誰都知道的原則並得到確認，這從側面證明了韓國社會的法治正在動搖。 這是尹總統方面以牽強的邏輯否定法院判斷而引起的事情。法院簽發了公調處申請的逮捕令，但尹總統的律師堅持，“這是沒有調查權限的機關申請的逮捕令”，表示不能接受。異議申請被駁回後，還耍賴稱：“逮捕令不是合法的。”警衛處以尹總統方面的反對為依據，以“變通和違法爭議”為由阻止了逮捕。如果都這麽搞，通過法律程序解決問題將變得不可能。 進而，尹總統方面8日又表示：“如果是（不拘留）起訴或申請事前（拘捕）令，將接受審理。”而常理是，只有先調查嫌疑人，才能申請逮捕令或起訴。尹總統對公調處的再三傳喚置之不理，對逮捕令也拒不執行，又該如何調查呢? 難道是要對涉嫌內亂首領的尹總統進行書面調查嗎？ 尹總統方面一再主張，公調處向首爾西部地方法院申請逮捕令違反了管轄原則，但這也是由法院來判斷的事情。法院駁回了逮捕令異議申請，並表示管轄方面沒有問題。社會越是混亂、秩序越是動搖，“依法行事”是最公正、最穩定的方法。絕不能容忍任何動搖這一原則的行動。

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