“機器人的ChatGPT Moment即將到來”. January. 08, 2025 08:22. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. “機器人的ChatGPT‘Moment’（拐點）正在到來。” NVIDIA（英偉達）首席執行官（CEO）黃仁勛6日（當地時間）在世界最大的信息技術（IT）•家電博覽會“CES 2025”的主題演講中做出了上述表示，並表示將推出機器人、無人駕駛用人工智能（AI）開發平臺“Cosmos”。就像AI通過ChatGPT正式興盛起來壹樣，現在AI和機器人相遇後，急劇發展的世界即將到來。黃CEO解釋說，Cosmos是支持機器人等學習現實龐大數據的平臺，如果利用該平臺，機器人學習所需的時間和費用將大幅減少。 當天，黃CEO的發表是在CES開幕前壹天舉行的第壹次主題演講。從開始2個小時前開始，就有數千人排隊等候，受到了熱烈的關註。活動現場曼德勒海灣會議中心坐滿了1.2萬人的最大可容納人數，人山人海。 這是黃CEO自2017年以後時隔8年再次發表CES主題演講。他當時曾表達過正式進入AI市場的抱負。之後英偉達占領了全世界AI半導體市場，這次他又提出了“機器人及無人駕駛的大眾化AI平臺”的新出師表。 黃CEO就Cosmos介紹稱，“這是為了將機器人用AI民主化，讓所有開發者都能接觸到通用機器人工程學”，“開發者可以通過Cosmos輕松進行大量的數據學習和測試，構建量身定做的模型。”

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