朝鮮發射高超音速洲際導彈，更低、更能機動變軌、飛行距離更遠. January. 08, 2025 08:21. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮7日表示，前一天（6日）在平壤市某發射場成功試射了新型高超音速中遠程彈道導彈。朝鮮國務委員長金正恩和女兒主愛一起通過視頻監控系統觀看了試射，並表示：“可以有效突破任何密集的防禦壁壘，對對方造成巨大的軍事打擊。可以可靠牽制可能影響國家安全的太平洋地區的任意對手。”分析認為，這意味著已經基本完成秘密武器，可以到達韓半島發生緊急情況時美國戰略轟炸機起飛的關島基地。 在朝鮮中央通訊社等官方媒體當天公開的照片中，高超音速洲際導彈被推測與去年4月發射的“火星炮-16”型是同一型號。滑翔機型彈頭等外形也幾乎沒有差異。但朝鮮公布的飛行參數更具威脅性。朝鮮主張，導彈按預定軌道飛行了1500公裏，準確無誤地落在了公海上目標水域。這比去年“火星炮-16”型導彈的飛行距離（1000公裏）多飛了400公裏，是朝鮮發射的高超音速導彈中最遠的飛行距離。 此前，韓國軍方6日曾表示，朝鮮從平壤一帶發射的導彈飛行了約1100公裏。朝鮮發射的高超音速洲際導彈由於低高度機動變軌進入韓美監視網的死角地帶，其最終落後有可能沒有被後者捕捉到。 朝鮮主張，導彈的第一次頂點高度為99.8公裏，第二次頂點高度為42.5公裏。這意味著通過兩次上拉機動，進行了反復上升-下降的變軌飛行。特別是第二次頂點高度（42.5公裏）大幅低於去年4月發射的“火星炮-16”型（72.3公裏），飛行速度也是音速的12倍。這展示了超過此前朝鮮發射的高超音速導彈的最大飛行速度（約為音速的10倍）的飛行能力。韓國軍方人士分析稱，“這是進行了更低、更快機動變軌、延長射程的測試”。 朝鮮公布的導彈飛行距離（1500公裏）幾乎可以到達平壤至日本沖繩（約1420公裏）。沖繩美軍基地部署了F-22隱形戰鬥機等，可在20-30分鐘內抵達平壤，打擊朝鮮指揮部。 不過，韓國聯合參謀本部人士表示：“朝鮮主張的飛行距離和第二次頂點高度等很有可能是欺騙。沒有第二次頂點高度。”有人指出，從韓美監視資產無法捕捉到其下降和再次上升的軌跡這一點來看，還不足以作為高超音速導彈進行評價。 該人士表示：“高超音速導彈在縱深較短的韓半島內很難發揮其性能。”意思是，在作戰環境狹窄、幾乎沒有監視空白區域的韓半島，即使導彈機動變軌，也可以進行追蹤和探測。 預計朝鮮今後為了最大限度地增加射程，將進行追加試射。韓國軍方人士表示：“朝鮮將加快完成至少飛行3000公裏以上、從平壤打擊關島的超音速洲際導彈。在這一過程中，俄羅斯也有可能提供技術支援。”

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