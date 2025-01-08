首先要改變威脅韓國信用等級的“擾民政治”. January. 08, 2025 08:21. . 今年一年韓國經濟政策的四個重點之一就是“對外信譽管理”。韓國政府2日發表《2025年經濟政策方向》時表示：“如果說對內現在最緊迫的是改善民生，那麽對外管理信譽最為重要。”由於緊急戒嚴以後持續的政治混亂，國家信用等級也會動搖的憂慮越來越大，因此決定全力維持對外信譽。任命過去引領韓國經濟的經濟官員為合作大使，還將在海外舉行韓國經濟說明會。 這是第二次在總統被停職的情況下迎接新年。但對外信譽管理走在前面尚屬首次。朴槿惠前總統彈劾案開始審理的2016年底，政府出臺的第二年經濟政策方向上從未出現過“對外信譽”，只是加了一行將於2017年1月在美國紐約舉行經濟副總理主持的韓國經濟說明會的內容。政府也認為，政治不穩定對經濟的負面影響比彈劾朴槿惠時更大。 與2017年不同，對外信譽管理為什麽變得更為重要呢？惡化的外部條件被認為是主要原因之一。韓國銀行去年12月分析說：“過去彈劾局面中，中國的高增長（2004年）、半導體景氣好轉（2016年）等友好的外部條件通過改善出口支撐了增長勢頭，但此次由於貿易環境的不確定性增大等，外部條件的困難增大。”政府預計今年出口將比去年只增加1.5%。這與2017年全年出口同比激增15.8%形成鮮明對比。 大幅增加的國家債務也對對外信譽造成負擔。2016年底國家債務為627萬億韓元，到2023年底猛增到1127萬億韓元，增加了500萬億韓元。政府預測，今年國家債務將增至1277萬億韓元。屆時，國家債務將接近國內生產總值的50%。國際信用評價公司標準普爾把韓國的國家信用等級提高一個階段的2016年，國家債務是國內生產總值的34%。 今年的國庫券發行規模也創下了歷史新高。發行額比償還額多80萬億韓元，國家債務也將增加80萬億韓元。今年稅收不足很有可能持續，如果補充預算編制也成為現實，最終要增加國家債務來充當。國內信用評價公司NICE信用評價公司最近警告，“國庫債券發行激增導致政府債務償還能力指標惡化，是國家信用等級下行壓力加大的要因，可能對2025年以後的等級產生影響”。 成為韓國經濟“新常態”的低增長之於對外信譽也是負數。政府以目前政治不確定性迅速得到整理為前提，預測今年的經濟增長率為1.8%。與2016年彈劾政局時不同，僅從經濟方面來看，有很多可以降低對外信譽的地方。如果對外信譽發生動搖，最終受害的還是國民。無論政府如何積極行動，消除政治不確定性是管理對外信譽的第一步。似乎只有政治家們還不知道，只有停止“擾民政治”，才能維護韓國經濟的地位。

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