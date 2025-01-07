以色列與哈馬斯的“停戰談判悖論”……周末空襲造成200多人死亡. January. 07, 2025 08:10. by 林賢錫 lhs@donga.com. 據悉，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的停戰談判陷入僵局之際，加沙地帶3日至5日遭到以色列軍隊空襲，200多名巴勒斯坦人死亡。有評價認為，在談判過程中，出現了以色列和哈馬斯分別把釋放人質和停止空襲作為核心停火條件、結果反而人員傷亡增大的“休戰談判悖論”。 據半島電視臺5日報道，加沙地帶衛生部當天公布，因以色列軍隊的空襲，88名巴勒斯坦人死亡、208人受傷。加沙地區衛生部門此前表示，3日和4日也有77人和59名巴勒斯坦人死於以色列軍隊的空襲。 半島電視臺援引加沙地帶衛生部門的話報道說：“空襲遇難者大部分是婦女和兒童。”相反，以色列軍方則表示，攻擊了加沙地區哈馬斯成員停留的100多個地點。據悉，以色列軍隊的空襲主要集中在加沙地區中北部。 以色列此次空襲是在以色列和哈馬斯重新進行停戰談判的情況下進行的。雙方的停戰談判從3日開始在卡塔爾首都多哈舉行，但由於雙方立場差異較大，目前尚未取得明顯進展。特別是以色列方面要求釋放2023年10月7日哈馬斯發動大規模本土攻擊時被綁架的人質，哈馬斯則要求以色列軍隊停止對加沙地帶的空襲。 哈馬斯相關人士5日對路透社表示：“將接受以色列方面的要求，作為停戰談判的第一階段釋放34名人質。”但哈馬斯以目前尚不清楚人質是否還活著為由，表示將在遣返前進行為期一周的確認程序。這被解釋為是在委婉地傳達應該先中斷以色列軍隊的空襲的信息。 對此，以色列政府發表聲明反駁說，沒有從哈馬斯那裏得到返回對象名單。另據悉，以色列計劃在加沙地區解散哈馬斯武裝後，駐紮國際維和部隊。 自2023年10月7日以來，以色列方面連日來對加沙地帶發動大規模報復空襲，戰爭持續不斷。據以色列當局掌握的情況，96名未送還人質中有62人還健在加沙地帶。加沙地帶衛生部門表示，戰爭爆發後，有4.5萬名巴勒斯坦人死亡。

한국어