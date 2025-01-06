“怪物前鋒”哈蘭德梅開二度，曼城狀態復蘇取得英超兩連勝. January. 06, 2025 08:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. 曼徹斯特城隊（曼城）憑借“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德的梅開二度進球，在英格蘭足球超級聯賽（EPL）上取得了2連勝。 5日，曼城隊在英國曼徹斯特的伊蒂哈德體育場舉行的與西漢姆聯隊的2024~2025賽季英超第20輪主場比賽中以4比1大勝對手。當天，曼城隊在上半場第10分鐘憑借對方的烏龍球領先對手，並在上半場第42分鐘和下半場第10分鐘憑借哈蘭德的梅開二度鎖定了勝局。兩次都得到薩爾維尼奧助攻的哈蘭德分別用頭部和左腳攻破了對方的球門。 挑戰英超5個賽季連續奪冠的曼城隊最近在EPL上連續3場不敗（2勝1平）。本賽季初期連續9場不敗、排名第壹的曼城隊從第10輪到第17輪的8場比賽中6次失利（1勝1平），排名跌至第7位。英國公營電視臺BBC報道說：“曼城隊在英超取得2連勝是自去年10月以來的第壹次，攻入4球是自去年8月以來的第壹次”，“射手哈蘭德也是自去年9月以來首次攻入多粒進球。”當天攻入本賽季第15、16粒聯賽進球的哈蘭德以1球之差緊追射手榜頭名利物浦球員穆罕默德•薩拉赫。 本場過後曼城隊以10勝4平6負（積34分）的成績守住了第6位。曼城隊主教練瓜迪奧拉表示，“當然有很多積極的方面，但還沒有達到我們的水平。這並不是球迷們熟悉的曼城面貌。” 托特納姆熱刺隊在4日舉行的與紐卡斯爾聯隊的主場比賽中以1比2負於對手。托特納姆熱刺隊的孫興慜（33歲）在下半場第17分鐘替補上場，但未能取得進球。在最近4場比賽中取得1平3負戰績的熱刺隊目前積7勝3平10負（積24分），排名下滑至積分榜第12位。

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