去年10月瑞草公寓交易55%是“贈與”. January. 06, 2025 08:14. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 據調查，去年10月首爾市瑞草區公寓交易的55%是贈與形式。當月，贈與在首爾全體公寓交易中占比14.4%，也是自2022年12月以後1年零10個月以來的最高值。據分析，在房價上漲勢頭趨緩的情況下，由於今年年初高價住宅的贈與稅計算方式的變更，預計稅負會增加，因此贈與需求暫時集中。 據韓國房地產院5日對各公寓交易原因的統計結果顯示，去年10月交易首爾公寓的6926套，1000套（14.4%）是贈與交易。這壹比重是2023年10月（7.9%）的1.8倍，是自2022年12月（29.9%）以來的最高水平。 首爾25個區中贈與比重最高的是瑞草區（55%），其後依次為廣津（26.7%）、江東（21.2%）、江南（20%）、松坡（17%）。 這壹趨勢壹直持續到去年11月。11月首爾公寓整體贈與比重為13.6%，與去年10月相近。以瑞草（40%）、松坡（36%）、江東（24%）、江南（14.5%）等超高價公寓較多的漢江邊為主，贈與比重較高。 贈與比重的增加趨勢很大程度上是因為從今年起加強贈與稅計算方式。此前，贈與稅以市價為基準計算，但像交易罕見的超高價住宅壹樣，在難以掌握行情的情況下，例外地以公示價格為基準。 問題是，超高價住宅的公示價格比市價低很多，因此征收的贈與稅太少。對此，國稅廳決定從今年起對超高價住宅進行鑒定評價再征收贈與稅。對象是申報贈與稅時價格比國稅廳推測的市價低5億韓元以上，或差距在10%以上的情況。 新韓Premier Pathfinder專門委員禹秉卓（音）解釋說：“鑒定評價額通常是市價的80%-90%水平，因此與以公示價格為基準時相比，贈與稅會增加。今年加強鑒定評價課稅之前，想要降低贈與稅的需求暫時集中。”

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