“去除內亂罪”引發沖突……執政黨：“欺詐性彈劾” VS 在野黨：“無知的攻勢”. January. 06, 2025 08:14. by 趙權亨記者、尹明真記者 buzz@donga.com、mjlight@donga.com. 國民力量黨就國會彈劾訴訟團在尹錫悅總統彈劾理由中去除內亂罪壹事表示：“這是欺騙國民的騙局。憲法法院應駁回彈劾案，國會應重新表決。”對此，共同民主黨回應稱：“是無知的政治攻勢。”共同民主黨提出，2017年彈劾朴槿惠總統時，也有過變更受賄罪和強迫罪等彈劾理由，對時任國會彈劾訴訟委員團長、國民力量黨院內代表權性東等人展開了反攻。 國民力量黨緊急對策委員長權寧世5日在緊急對策委員會-重要議員聯席會議上表示：“共同民主黨在彈劾理由中去除內亂罪，這是承認彈劾案表決是草率進行的欺詐彈劾，也是虛假煽動國民的行為，應重新表決彈劾案。”他針對憲法法院表示：“應立即中止對內亂罪彈劾案的審理，要求確保程序正當性的新彈劾案。”該黨院內發言人徐智英針對共同民主黨代表李在明主張：“為了引領提前大選，主動撤回了重要的上訴內容之壹。” 共同民主黨院內發言人盧宗勉在前壹天的吹風會上表示：“彈劾尹錫悅不是刑事訴訟，而是憲法審理，因此只是理所當然的確認和整理。‘去除內亂罪’的概念本身就不成立。作為彈劾理由包含在彈劾案中的內亂行為中，壹項也沒有被排除在外。” 該黨院內政策首席副代表金容民前壹天在國會運營委員會和行政安全委員會所屬本黨議員聯席會議上表示：“彈劾朴（槿惠）前總統時，（權院內代表）也去除罪名，將其整理為違憲行為。權院內代表正在重復厚顏無恥的行動。”

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