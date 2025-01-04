為“出道秀首發勝”的黃俊書制定增肥計劃的柳賢振. January. 04, 2025 07:56. by 黃奎引 kini@donga.com. “黃俊書選手的父母很喜歡這個視頻。” 韓華隊的“怪物投手”柳賢振（38歲）從2日開始與黃俊書（20歲）等球隊的7名後輩壹起在日本沖繩縣設立了“迷妳夏令營”，開始了新賽季的備戰工作。柳賢振決定支援後輩選手的部分滯留費，同時提供食物。負責柳賢振經紀業務的“99 Corporation”3日在照片墻上傳了結束訓練後他們在壹家鐵板烤肉店吃飯的視頻。該視頻標題為“黃俊書的增肥計劃”。 黃俊書是壹名左手投手，在2024年新秀選拔時，他以全體第1順位穿上了韓華隊隊服。黃俊書在去年3月31日的大田主場比賽中，在5局內只讓對手得1分，成為繼2006年的柳賢振之後18年來首位在韓華隊取得出道秀首發勝利的選手。但是從取得首場勝利的第二天開始，黃俊書就有了“第二個金廣鉉”的綽號，而不是“第二個柳賢振”。因為黃俊書的體格（187cm•78kg）更接近比柳賢振（190cm•113kg）稍微瘦壹些的金廣鉉（188cm•88kg）。 相對消瘦的體格導致了體力問題。到4月為止，他快球的平均時速為141公裏，但5月以後下降到了138公裏。到4月為止，快球中的10%左右都在時速145公裏以上，但5月以後下降到了1%的水平。與此同時，平均責任失分也從3.72上升到5.98。截止到第3局，被安打率為0.237，但此後上升到了0.328。最終，黃俊書以2勝8負1次中繼成功，平均責任失分5.38的成績結束了本賽季。 最令人惋惜的是看到黃俊書的前輩柳賢振。柳賢振說：“在賽季中，有增肥的選手，也有掉磅的選手，俊書是減了很多的類型”，“只有吃得好，胖壹點，才能有力氣，速度也會變快。”而且從沖繩迷妳夏令營第壹天開始，就在黃俊書前面放了牛肉和蝦，餵了又餵。向黃俊書建議“應該經常多吃點”的柳賢振在出道時體重為98公斤，在職業選手生涯中進壹步增重了。

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