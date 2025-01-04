地方機場急於擴大規模，安全被拋在腦後. January. 04, 2025 07:54. . 以奪走179人生命的務安濟州航空慘案為契機，地方機場脆弱的安全系統再次浮出水面。大部分地方機場像務安機場一樣，安全管理裝備和人力等不足，再加上乘客不足，機場運營能力下降，稍有不慎就會發生類似事故。部分機場在惡劣的安全環境下仍在推進升級國際機場，因此，對地方機場的設施及運營情況進行大規模檢查迫在眉睫。 導致此次慘案的最大原因是幫助飛機著陸的天線設施“導航標”。該設備應該用容易破碎的材料制作，即使飛機碰撞也不會受到沖擊，但務安機場在裝有堅硬混凝土的2米高擋坎上安裝了天線。但據說麗水、光州、清州、浦項慶州機場等至少4處都設置了這種致命的水泥結構。雖然政府現在才對導航標現狀進行全面調查，但這不能不說是一種“馬後炮”措施。 地方機場的運營現狀更是慘不忍睹。全國15個機場中，除仁川、濟州、金海、金浦外，其余11個機場都處於慢性赤字狀態。以2023年為基準，每年遊客不到30萬人的地方達8處。這不僅僅是經營困難，還會導致安全相關預算、設施、人力不足。務安機場在事發當天只有1名驅趕飛鳥的負責人值班，驅鳥裝備也不完善，其他機場的情況也大同小異。襄陽機場根本沒有掌握飛機位置、距離、種類等的管制雷達。 這不能不說是當初大量建設事業性低的地方機場的結果。由於機場泛濫，乘客減少，出現赤字，安全基礎設施惡化，陷入了惡性循環。與地方機場一起濫發許可而出現9家的廉價航空公司也展開了流血競爭，虧損嚴重。 盡管如此，每年乘客只有10萬人的泗川、原州機場正在推進升級為國際機場，確定追加建設或正在協商的地方新機場就達8個。這就是為什麽不僅要重新檢查現有機場，還要全面檢查新機場的經濟性和安全性的原因。還要徹底調查亂設的廉價航空的運營情況。絕不能再次發生類似務安機場慘案的事情。

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