調查委員會拿到了墜機慘案前機長和塔臺語音通話文件. January. 03, 2025 08:44. by 五松=吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 國土交通部航空鐵路事故調查委員會2日掌握了包括務安濟州航空客機慘案發生之前機長和機場塔臺通話內容的語音文件。預計事故原因的調查將加快速度。 國土部2日在新聞發布會上表示：“調查委員會今天上午完成了從語音記錄儀中提取的資料轉換成語音文件的工作。調查人員計劃聽取語音文件調查真相。” 飛機“黑匣子”之一的語音記錄儀是記錄機長和塔臺通信、駕駛室內部對話、飛機內各種警告音等的裝置。音頻文件是事故發生前2個小時的內容。據說，調查委員會在沒有破壞數據的情況下，完全完成了轉換。一旦掌握事故發生前的各種錄音內容，預計事故原因的調查將更快。但對於是否公開語音文件，國土部表示：“會與調查委員會協商，但可能不太容易。” 國土部前一天決定將儲存飛機飛行路線和速度等的“黑匣子”飛行記錄儀送到美國國家交通安全委員會進行分析。對於部分人擔心“會不會出現對美國波音公司有利的結果”，國土部回答：“調查委員會成員會一起進行調查，不用擔心偏向的結果。” 國土部就務安機場導航標改良工程違反“安裝易折斷材料”的設計方針一事表示：“當時向招標方韓國機場公社咨詢後發現，（相關方針）指的是擋坎上的軌道等基礎臺要容易折斷。”意思是說，擋坎的設計方針沒有考慮導致慘案發生的混凝土擋坎。

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