63場比賽攻入62球，去年世界最佳射手是哲凱賴什. January. 03, 2025 08:42. by 金正勛記者 hun@donga.com. 據統計，在全世界職業足球運動員中，去年進球最多的球員是瑞典國家足球隊前鋒維克托•哲凱賴什（27歲•照片）。不是歐洲5大聯賽（英格蘭、意大利、西班牙、德國、法國），而是效力於葡萄牙足球超級聯賽葡萄牙體育隊（原裏斯本競技）的哲凱賴什。雖然對國內球迷來說比較陌生，但他去年的進球數比“怪物射手”埃爾林•哈蘭德（25歲•曼城）還要多。 國際足聯（FIFA）1日公布了2024年全球足球相關統計結果，並表示，“哲凱賴什去年出戰63場比賽，攻入62球，成為世界最優秀的‘神射手（marksman）’。”去年，哲凱賴什在代表葡萄牙體育隊出戰的56場比賽中攻入52球，身穿瑞典國家足球隊隊服參加了7場A級比賽（國家對抗賽），攻入10球。哈蘭德以49粒進球排在第二位。 進入21世紀後，壹年內總進球數比哲凱賴什更多的球員只有梅西（38歲•邁阿密國際）、克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（40歲•阿爾納斯爾）、羅伯特•萊萬多夫斯基（37歲•巴塞羅那FC）等傳奇三人幫。梅西在效力巴塞羅那（西班牙）的2012年壹年間攻入91粒進球。梅西當時在巴塞羅那和阿根廷國家足球隊分別攻入79球和12球。接著，C羅和萊萬多夫斯基分別在2013年和2021年攻入69球。 據評價，哲凱賴什下賽季很有可能進軍歐洲5大聯賽。據悉，雖然《體育報》將哲凱賴什的最低轉會費定為1億歐元（約1520億韓元），但曼聯（英格蘭）等主要球隊對哲凱賴什表現出了濃厚的興趣。

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