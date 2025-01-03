七旬“癡呆癥車輛”造成13人死傷…疏於駕照管理惹來的禍事. January. 03, 2025 08:40. . 最近，在首爾木洞壹市場駕車沖撞人群導致13名死傷者的75歲司機於2022年2月在保健所出現癡呆癥狀，被勸告接受治療，並於2023年11月在醫院被正式診斷為癡呆癥。據悉，從去年2月開始約10個月期間，在停止服藥的情況下發生了此次交通事故。 3年前出現癡呆癥狀的高齡司機在沒有接受治療的情況下就能在道路上行駛，這是因為駕照管理體系松懈。肇事司機在被建議治療癡呆癥後，於2022年9月通過了更新駕照的適應性檢查，到2027年9月為止，在法律上可以駕駛。根據現行法律，只有在醫院正式診斷出癡呆癥，才能自動通報給相關機構，成為適應性檢查對象。由於沒有通報期限限制，實際接受檢查可能需要數年時間。如果收到專業醫生的意見書並通過檢查，就可以駕駛，但即使檢查後中斷治療並握住方向盤，相關機構也無法知道。 65歲以上高齡駕駛者達475萬人，65歲以上老年癡呆癥的發病率為11%。40萬~50萬名癡呆司機可能仍然握著方向盤。被診斷為癡呆癥後，應立即向相關機構通報，迅速接受適應性檢查，癡呆癥認知篩選檢查對象也有必要從現行的75歲以上擴大到65歲以上。如果限制高齡者的駕駛，健康惡化的憂慮就會增大。應該對高齡駕駛者車輛義務設置安全裝置，在脆弱地區增加代替交通工具等，完善保障安全移動權的規制體系。

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