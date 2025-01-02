“傳奇球員”魯尼作為主帥再次以失敗告終. January. 02, 2025 08:01. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “魯尼的足球主教練經歷是失敗的延續。越來越多的證據表明他不是壹名出色的主教練。” 美國體育專門媒體《The Athletic》在報道因球隊成績不佳而下課的韋恩•魯尼主教練（40歲•照片）的消息時做出了上述評價。英格蘭職業足球冠軍聯賽（第2級聯賽）普利茅斯隊去年12月31日通過球隊網站表示：“解除了與魯尼主教練的合同。”去年5月成為普利茅斯隊主教練的魯尼在2024~2025賽季的23場英冠聯賽上取得了4勝6平13負的成績。普利茅斯隊在最近的9場比賽中以3平6負的成績未能贏得壹場比賽，在24支英冠球隊中排名墊底，結束了去年的比賽日程。 魯尼教練在球員時期作為英格蘭的招牌前鋒活躍在球場上，共參加了120場A級比賽，攻入53球。他在英格蘭足球超級聯賽（EPL•第1級聯賽）曼聯、埃弗頓等球隊效力時，共參加了491場比賽，攻入208粒進球，在歷屆射手榜上排名第3。在曾5次帶領球隊獲得英超聯賽冠軍等度過全盛期的曼聯隊時期，他壹度與朴智星同吃壹鍋飯。 作為主教練，他的執教成績非常寒酸。魯尼於2021年在英冠球隊德比郡正式開啟了自己的主教練生涯。但是球隊在2021~2022賽季英冠聯賽上僅排在第23位，在降級到第3級聯賽後辭職。此後，他曾執教過美國職業棒球大聯盟（MLS）華盛頓聯隊（2022~2023年）、英冠聯賽伯明翰城隊（2023~2024年），但因成績不佳等原因辭職或遭解雇。據足球統計專門網站“轉會市場”透露，魯尼在4支球隊中僅取得46勝（44平87負），勝率僅為26%。

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