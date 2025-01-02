蒙德裏安的菊花. January. 02, 2025 07:58. . 菊花在很多文化圈裏被認為是象征死亡和哀悼的花。因為是經久不雕謝的花，象征著不變的愛情和記憶。彼埃•蒙德裏安（1872~1944年）以在黑色格子裏有紅色、藍色、黃色四角形的明亮而強烈的抽象畫而聞名。這樣的他畫了很多菊花的事實鮮為人知。他為什麽喜歡畫菊花呢？ 被譽為20世紀抽象美術先驅者的蒙德裏安，實際上在其職業生涯初期是畫靜物畫和風景畫的寫實主義畫家。他受到了以讓-弗朗索瓦•米勒為代表的法國巴比松畫派的影響。他從1900年開始的20多年間被花迷住，畫了250多幅花畫，其中大部分是菊花。《菊花》（1908~1909年•照片）是在紙上用蠟筆畫的，把焦點放在了壹朵巨大的菊花上。畫家把花兒畫得非常精巧逼真，就像用眼睛解剖壹樣。細長的菊花花瓣扭曲散落，下垂著。開始枯萎。葉子可能已經幹了，尺寸也很小，而且沒有完成。實際上，蒙德裏安不是選擇鮮活的菊花，而是選擇快要枯萎的花來畫。花瓣強烈而彎曲的線條處理應該參考了梵高的《向日葵》。 蒙德裏安曾表示“為了更好地表現花的造型結構”，喜歡畫壹朵而不是壹束花。雖然表面上是因為花的造型美而選擇的，但考慮到他在畫這幅畫時沈迷於強調精神進化的神智學，很有可能被菊花所具有的象征性魅力所迷惑。 夏天開花壹直盛開到秋天的菊花象征著收獲和自然的循環。在造型上非常美麗，而且具有這種象征性的菊花，對於試圖從精神層面進行藝術實驗的蒙德裏安來說，是不是最好的素材呢？這或許就是他持續不斷畫菊花的原因所在。

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