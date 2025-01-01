凄惨的現任總統逮捕令……自己走出來吧. January. 01, 2025 08:00. . 據調查，每10名韓國國民中就有7人相信，12月3日緊急戒嚴以後尹錫悅總統就失去了總統資格。《東亞日報》新年民意調查結果顯示，70.4%的受訪者表示：“憲法法院應該批準彈劾案。”這接近回答“應該駁回彈劾案”（25.4%）的3倍。不管憲法法院如何裁決，認為尹總統應該下臺的應答者也達到70.8%。 對於尹總統宣布緊急戒嚴“是否適用內亂罪”的提問，67.2%的應答者表示同意。回答“不適用內亂罪”的人占27.8%。這意味著，三分之二的受訪者認為，尹總統在緊急戒嚴時向國會和中央選舉管理委員會投入武裝兵力、制定分發逮捕對象名單的行為是內亂行為。對於總統“為了消除不正當選舉疑惑，需要緊急戒嚴”的主張，72.3%的人表示“不同意”。 這樣的結果顯示了經歷過成熟民主的大韓民國國民的常識水平。這也是戒嚴事態發生近1個月後，聽到國會彈劾、前國防部長金龍顯等戒嚴相關人士調查內容等消息的多數國民的民心。僅占全體應答者27%的保守應答者中，反對彈劾（53.4%）略高於贊成彈劾（41.9%），中間層應答者中77.0%的人贊成憲法法院批準彈劾案。 我們在戒嚴、彈劾、飛機慘案等史無前例的危機中迎來乙巳年新年，面臨著必須穩定完成總統調查和彈劾審判等重要程序的重大課題。代總統崔相穆昨天任命了因任命推遲成為矛盾核心的3名憲法法院法官中的兩人，使政局有了轉機。9個法官名額中原本只有6人的法官增加到8人，雖然不是9人的完整體，但總統彈劾審判暫時可以按原計劃進行。希望此舉能成為消除政治不確定性的開端。 崔相穆沒有重復前任代總統韓德洙推遲總統彈劾審判順利進行所需的最低限度法官任命的錯誤。現在正是他必須順勢順理、管理並非某黨某派一員的大韓民國總統權限好幾個月的工作使命感。 時隔8年再次把我們親手選出的總統送上彈劾審判臺和法庭是不幸的事情。但我們所建立的民主系統給不畏懼這一制度的總統敲響了警鐘。朝野政黨都應該從讓這一過程留下歷史記錄的觀點、而不是黨利黨略出發來開展協商。國民將密切關註朝野政黨如何善後處理被暫緩任命的一名法官。 回顧過去，我國歷史一如直行的事情，也經歷了諸多走過彎路的事情。有過後退一步的情況，也有過很多止步不前或迂回繞行的情況。8年前的朴槿惠總統彈劾和現在尹錫悅總統制造的國政空白事態就是這樣的倒退。但隨著時間的流逝，總會發現正在前進的我們。 在2024年12月的戒嚴、彈劾以及之前尹總統就任後的政治和國政中，有很多像樹疙瘩一樣的地方。總統不太能公私分明，總統夫婦的誤判還玷汙了國政。但是，要看我們如何在乙巳年新年裏克服最近的危機和矛盾，“大韓民國”完全有可能重回正軌。雖然是在混亂和嘆息中迎來2025年，但為了能在結束這一年時松一口氣，今年要穩健地度過。

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