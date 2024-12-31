“最偉大的前總統”…卡特逝世，享年100歲. December. 31, 2024 08:09. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “最偉大的前總統，也是和平的仲裁者。” 美國前總統吉米•卡特（1977年1月至1981年1月在任•照片）29日（當地時間）在其佐治亞州普萊恩斯的家中去世。享年100歲。 卡特前總統在任期間推進了與中國之間緊張關系的緩和，仲裁了以色列和埃及的和平協商。但由於1979年伊朗“伊斯蘭革命勢力”在美國駐伊朗大使館扣留52名美國人444天的人質事件、石油危機導致的高物價和低增長等原因，未能連任。 雖然在任期間被冠以“美國歷史上最不受歡迎的總統”的汙名，但卸任後故人致力於民主主義、人權保護、消除貧困等，獲得了“最受尊敬的前任總統”、“樹立了值得尊敬的前任總統的榜樣”的好評。特別是，他穿梭於古巴、波斯尼亞等爭議地區，強調和平，因此獲得了“2002年諾貝爾和平獎”。 卡特前總統與韓國的緣分也很深。1979年訪問韓國時，他要求前總統朴正熙釋放金大中等反對維新體制的在野人士，甚至還提到了駐韓美軍的撤離。另外，金前總統在1980年代初在新軍部統治下被判死刑後，卡特前總統還展開了營救運動。 特別是1994年6月，因朝核危機韓半島爆發戰爭的可能性被提上日程時，他訪問了平壤，並與當時的朝鮮主席金日成討論了朝核凍結等問題。朝鮮和美國同年10月通過瑞士日內瓦協議縫合了第壹次朝核危機。 卡特前總統卸任後30多年來壹直參加“建設愛心之家”活動等，不斷開展人權、誌願服務活動。雖然是歷屆美國總統中最長壽的，但由於皮膚癌的壹種黑色素瘤等，從去年2月開始他在家中接受了臨終關懷照顧。 美國總統拜登紀念卡特是“偉大的美國人”，並下令進行國葬。因此，決定在30天內在美國國內外官公署降半旗，並將明年1月9日定為“國家哀悼日”，以悼念他。

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