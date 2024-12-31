“就像寒風中準備新春的麥苗壹樣……”. December. 31, 2024 08:08. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “時而刮風，即使有時刮起暴風雪，山川的草木依然在準備著旺盛的春訊。就像在寒風中準備新春的麥苗壹樣，到處都準備著燦爛的新春，春花的香氣會更加濃郁，花瓣也會更加鮮明。”（大韓佛教曹溪宗宗正性坡大師的新年佛語） 在乙巳年即將到來之際，宗教領導人發表了“用全體國民的智慧克服因緊急戒嚴事態而導致的困難狀況，迎接希望的新年”的辭舊迎新信息。 曹溪宗總務院長秦禹大師在新年賀詞中表示：“停止壹切爭吵，引導走向和解之路的最佳方案就是確保溝通的通道”，“ 懇切地祝願四部大眾集思廣益，讓我們所有人都停止爭吵，走向和諧共處之路。”韓國佛教太古宗宗正雲經大師也表示：“要記住佛祖所說的‘面對痛苦，要保持壹顆不動搖的心’”，“越是混亂的時期，我們的心越要保持清醒，不要失去原本清凈的自我反省。” 基督教大韓上帝的聖會代表總會長李永勛表示：“韓國政治在百尺竿頭前的危機狀況下，都在懺悔自己做了什麽，正在度過反省和祈禱的時間”，“互相批評、指責、追究，只會使矛盾擴大，國家共同體變得不幸。越是這種時候，越要互相鼓勵、互相尊重，以愛心攜手合作。”韓國教會總聯合（韓教總）代表會長金鐘赫（音）牧師也表示：“希望在新的壹年裏，全體國民能夠壹起克服過去的痛苦，共同探索新的希望與和解之路。” 天主教首爾大教區大主教鄭淳澤通過題為《希望不會讓我們羞愧》的新年賀詞表示：“戒嚴引發的困難時間給我們所有人留下了深深的傷痕。但在這樣的磨難中，我們也發現了希望。”鄭大主教叮囑道：“希望不是單純的樂觀，而是即使在磨難中也不會被折斷的信任，從上帝與我們同在的信心出發”，“我們看到的希望的可能性更加開花結果，不是各自的利益，而是向共同線相互伸出手，成為彼此希望標誌的共同體。”

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