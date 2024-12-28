“超越第壹季”“完全失望”，《魷魚遊戲2》評價褒貶不壹. December. 28, 2024 07:30. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 對於26日公開的Netflix系列《魷魚遊戲》第二季，海外媒體爭先恐後地發表觀後感，反響熱烈。只是對作品的（評價）溫差比較大。 英國廣播公司（BBC）26日（當地時間）通過題為《歡迎回到地獄般的世界》的報道，給新作賦予了5顆星中的4顆。BBC表示：“毫無疑問，這部劇會像第壹季壹樣取得巨大成功”，“這是主人公李政宰的‘人生角色’。李政宰憑借作品獲得了2022年電視劇部門艾美獎，下次頒獎典禮上將會出現更多的獲獎者。” 美國電影媒體《綜藝》評價說：“通過從新的角度審視資本主義剝削、道德性毀損、階級不平等等看似折磨現代韓國社會的事物，超越了第壹季和反復的部分。”香港《南華早報》（SCMP）評價說：“第二季唯壹的問題就是等待2025年公開的第三季的痛苦等待。” 相反，也有人持否定的評價，表示不如第壹季。美國《紐約時報》（NYT）在題為《魷魚遊戲亮起了紅燈》的報道中指出：“雖然展現了時尚的殺戮，但故事卻停滯不前。”英國《衛報》也批評第二季更像是半成品，稱“好萊塢的許多壞習慣之壹就是為了將收益增加壹倍，將故事分成兩半”。美國電影媒體《好萊塢記者》表示：“缺乏趣味和奇特感，缺乏對遊戲本質的新細節和洞察力。” 執導《魷魚遊戲》的黃東赫導演在當天公開的AP通信等外媒的采訪中就第三季的公開時間表示：“預計是明年夏天或秋天。”對於分第2季和第3季的理由，他表示：“原本計劃分8~9集寫故事，但故事結束後發現已經增加到了10集以上。我覺得這太長了，無法在壹季內拍完”，“我想創造壹個合適的點來結束第二季。”黃導演表示魷魚遊戲之後的下壹部作品是“正在考慮以10、20年後的未來為背景的長篇電影”。他補充說，“雖然比《魷魚遊戲》更黑暗、更殘忍，但同時也會很奇特、更幽默。”

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