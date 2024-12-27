遲來的悔恨. December. 27, 2024 07:43. . 長安，曾經是李白侍奉皇上的地方。離開那裏仿徨了十多年的詩人，聽到夾雜著“中原大地曲調”的笛聲，心裏不是壹番滋味。在出任翰林供奉時期，他懷著輔佐皇帝的自豪感，與權貴和名流們相處，度過了得意洋洋的歲月，詩人雖然委屈地說“讒佞之徒以讒言惑亂英明君主的心，使得君主疏遠了忠誠的大臣，親近了奸臣（讒惑英主心，恩疏佞臣計）”（出自《答高山人兼呈權顧二侯》），但由於他自由奔放的性格，動不動就耍酒瘋，早就被周圍人看不得了。連楊貴妃都冷落了他，顯宗終於放他走了。如此曲折的故事交織在壹起的長安，值得為那裏的曲調流淚。 沈迷於老莊思想和詩酒的李白，雖然不覺得與官職很合得來，但功名心卻非同壹般。他經常將自己與張良、韓信、諸葛亮相提並論，那些人都是為國家經營留下巨大功績的風雲人物。雖然說毫無意義，但懷著“向著君主的心”，似乎理解了“回顧去長安的路”的理由。

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