今年普信閣敲鐘儀式後將出現超大型人工太陽. December. 26, 2024 07:42. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 今年最後壹天的31日晚，首爾普信閣的鐘聲響起後，直徑為30米的超大型人工太陽將從15000束光波中升上夜空。通過晚上12時升起的太陽造型物，象征性地展現新年的開始。 首爾市25日公布了將於31日晚在普信閣壹帶舉行的“除夕鐘敲鐘活動”的具體計劃。從31日晚11時至次日淩晨1時舉行的該活動將以1.5萬多名市民佩戴的發光二極管（LED）手環的大規模“Pixmob”表演為中心進行。LED手環在活動現場按先後順序免費發放，通過無線控制同時發光。 除夕鐘敲鐘的瞬間，普信閣後面會浮現出黃色的“午夜的太陽”。午夜的太陽將利用直徑為30米的大型布匹和照明來展現日出景象。普信閣十字路口中央將展開向天空發射光線形成的“光之塔”與敲鐘聲余香、媒體藝術相結合的“Sound Scape”。 為韓國社會帶來希望的市民英雄們將參加鳴鐘儀式。在墜毀之前救出司機的消防校朴俊賢（人名音譯下同）和39年來壹直從事分享大米誌願服務的申京順、45年間實踐700多次獻血的李勝基等11人將壹同參加。 在敲鐘前後設置在普信閣前十字路口的舞臺上，還將舉行祝賀演出。以現代方式詮釋韓國傳統音樂的“樂團光七”和“LEENALCHI”等國樂組合將參與其中。演出無需另行申請，任何人都可以在現場自由觀看。 為了幫助市民安全觀看和回家，還準備了交通對策。首爾地鐵1~9號線和牛耳新設線、新林線將延長運行到1日淩晨2時。途經活動現場周邊的45條市內公交車路線將延長運行時間，使向終點方向運行的末班車在1日淩晨2時通過。 活動當天，經由普信閣周邊的45條市內公交車、2條鄉村巴士、1條機場巴士將從31日0時至次日上午7時臨時迂回，在距離普信閣較近的1號線鐘閣站，從31日晚11時至次日淩晨1時，列車將不停車通過。

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