電動汽車電池安全性，“EV3”、“Casper”為2級-特斯拉“Model Y”為4級. December. 26, 2024 07:41. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 在被稱為電動汽車電池大腦的“電池管理系統（BMS）”安全功能方面，起亞“EV3”和現代汽車“Casper Electric”被評價為比特斯拉“Model Y”更出色。 國土交通部和韓國交通安全公團汽車安全研究院25日公開了“汽車安全性評價（KNCAP）及BMS安全功能評價”結果。仁川青蘿電動車火災事件發生後，國土部為了預防電動車火災，在KNCAP評價時增加了BMS安全功能項目。 在今年首次實施的BMS安全功能評價中，EV3、Casper Electric在100分滿分中獲得了72.7分（2級）。Model Y為59.1分（4級）。EV3、Caster Electric在BMS感知電池異常時，會自動向制造商和車主發出警告。相反，特斯拉由於是制造商職員直接向車主傳達警告信息的方式，所以得到了相對較低的分數。 對碰撞及事故預防安全性等進行評價的現有KNCAP除了3款電動車外，還以3款混合動力車、3款內燃機車等9款車型為對象進行。其中EV3、沃爾沃“S60”、奔馳“E200”、現代汽車“聖達菲混合動力”等4款車型獲得了1級評價。評價對象將根據對國民的問卷調查、銷售量等選定。

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