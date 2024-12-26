即將到來的華為風險. December. 26, 2024 07:40. . 最近無論走到哪裏，聽到的都只是彈劾總統的聲音。距離美國當選總統特朗普的第二次執政只剩下不到一個月的時間，人們擔心是否對特朗普不確定性變得遲鈍。特別是，似乎完全忘記了應對“華為風險”的對策。但是，特朗普第二期將再次要求韓國“不要使用華為通信設備”，其強度將比第一期更強。 特朗普對華為的不信任根深蒂固。中國人民解放軍軍官出身的任正非1987年成立華為，銷售小型通信設備。美國警告稱，華為利用通信設備向中國政府轉移機密情報。美國一直口頭警告，在特朗普執政第一期拔刀相向。2019年5月，中國將華為及其70家子公司列入出口限制目錄，開始實施制裁。 美國一直通過全球通信網、衛星、海底電纜等掌握世界信息。隨著中國通信設備的鋪設，信息被泄露，美國連想都不敢想。特朗普只能再次打擊象征中國通信事業自力更生的華為。 美國要求友邦國家也采取同樣的措施。下面介紹一下講述美國構建數字時代霸權的著作《地下帝國》中的一段。“2020年2月，特朗普在與英國首相約翰遜的通話中，約翰遜剛剛拒絕英國通信企業停止購買華為設備的要求，特朗普憤怒地‘快要暈倒’並猛烈抨擊。特朗普的憤怒超過了提高嗓門的水平。”在美國的這種壓力下，日本、澳大利亞、英國、法國等國家排除了華為的設備。相反，韓國政府堅持說：“這是民間企業自主決定的事情。” 由於美國的制裁，華為的銷售額在2020年停滯不前，2021年急劇減少。但2023年華為的銷售額回到恢復趨勢。據市場調查企業Omdia透露，以2023年為基準，華為在全球通信設備企業的占有率為31.3%，位居第一，其次是愛立信（24.3%）、諾基亞（19.5%）、中興（13.9%）、三星電子（6.1%）。盡管美國制裁，華為還是重新站了起來。 在韓國移動通信業界，華為設備的占有率為10%左右。但是，華為持續大幅下調價格、承擔拆除現有通信設備的費用等，正在攻占韓國市場。據悉，某移動通信公司將華為產品選為更換老舊設備的候選，最近完成了驗收。 韓國政府處於既不能管制、也不能放手不管的曖昧狀態。僅憑“擔心安全”的推測很難阻止民間企業的投資決定。同時也要考慮對華外交。華為還是每年從三星電子、SK海力士購買萬億單位規模DRAM、NAND閃存的顧客。 但是，面對韓國政府的不回應，特朗普第二屆政府可能會威脅說“將撤走駐韓美軍”。美國國會在國防授權法案中包括了2020年底在海外部署美軍兵力時，應考慮駐紮國家是否使用華為等中國企業5G移動通信技術的條款。 如果政府難以出面，企業自發宣布“購買韓國優先”如何呢? 在改變陳舊的通信基礎設施、構建人工智能網絡時，將國產通信設備放在首位。這也可以帶動國內通信設備產業的培育。對於大部分中小、中堅企業的國內通信設備企業來說，這將成為優秀的聖誕老人禮物。

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