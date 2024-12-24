副總理崔相穆正式宣布明年韓國經濟增長率在1%後半段. December. 24, 2024 08:23. by 金道炯 dodo@donga.com. 韓國政府正式公布了對韓國明年經濟增長率僅為1%（後半段）的預測。從明年開始，將廢除海外旅行者可以不繳納稅金而進口到國內的酒瓶數限制。 副總理兼企劃財政部長官崔相穆23日在政府世宗大廈召開記者招待會表示：“明年的增長前景有很多下行風險，因此下行是不可避免的”，“比起潛在增長率，小幅下降的可能性更大。”考慮到韓國的潛在增長率是2%左右，可以解釋為預告了1%後半段的增長率。繼上月末韓國銀行將明年的實際國內生產總值（GDP）增長率預測下調至1.9%後，政府也預測很難守住被稱為“增長馬其諾防線”的2%增長率。 崔副總理就“12•3緊急戒嚴”之後的經濟狀況表示：“最近因為政治情況，心理有所萎縮，通商方面的不確定性也存在下行風險，這是非常困難的狀況”，“要求轉換思路，使原預算從1月1日開始盡快使用。”當天，崔副總理還發表了從明年開始廢除海外旅行者可以帶入國內的免稅酒類的瓶數限制的計劃。目前可以免稅進口2升及400美元（約58萬韓元）限度的酒，但取消瓶數限制，方便進口容量小、價格低廉的酒。另外，決定將免稅店的專利手續費率下調50%，將年均400億韓元的免稅店業界的手續費率負擔降低壹半。

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