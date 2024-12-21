包含特朗普要求的新預算案被否決，美國政府面臨停擺危機. December. 21, 2024 07:36. by 洪禎秀 hong@donga.com. 距離美國當選總統唐納德•特朗普就任還有壹個月的時間，圍繞特朗普支持的臨時預算案，民主黨和共和黨的對立正在激化。如果在預算案處理時間（21日0時•當地時間）之前兩黨不能達成協議，美國聯邦政府的暫時停擺（shutdown）將不可避免。實施最高保安水平的總統就任儀式的準備工作也很有可能出現差池。 共和黨占多數的眾議院19日在全體534席中，以174票贊成、235票反對的結果否決了名為《美國救助法》的臨時預算法案。除了2名議員外，其他民主黨議員都投了反對票，提交法案的共和黨內部也出現了38票的脫離票。 特朗普當選人強烈批評共和黨籍眾議院議長邁克•約翰遜與民主黨達成協議的現有預算案，並要求制定新的預算案。因此，共和黨在表決當天匆忙制定了包括△廢除2年政府負債限額 △災難支援預算1000億美元（約144.8萬億韓元）、農民支援預算100億美元等在內的新預算，但未能通過。 高呼“小政府”的特朗普當選人原本為了財政健全性，從1917年開始對議會規定的政府負債限額持友好態度。但是，為了執行需要加強國境、減稅等巨額預算的特朗普二期政府的主要政策，他要求“如果想廢除負債限額或增加限額，就不是特朗普二期政府，而是喬•拜登政府”，並施壓要求制定新的預算案。 對於他的這種舉動，民主黨議員們表示“總統當選人過分介入兩黨達成協議的預算案”，投了反對票。對財政赤字持批判立場的共和黨內強硬派議員也相當反對。 在預算案被否決後，特朗普當選人在True Social上反復表示，絕對不能容忍不廢除負債限額的預算案。他接著表示，“（所有事態的）責任都在現任總統身上”，把矛頭指向了拜登總統。 政治媒體《政客》認為，在這種情況下，如果停擺，特朗普二期政府也將面臨難關。政府停擺時，公務員不能領取工資，因此相當壹部分人必須強制休假。特別是，需要進行總統職務交接工作的相當壹部分職員被分類為“非必需人力”，就職儀式的準備工作必然會出現差池。2021年1月拜登總統就任儀式當時負責對外合作的艾德裏安•埃羅德在《政客》接受采訪時，擔憂稱，“就職儀式邀請函的發放、演出者的支援、演講準備等都有可能被推遲。”

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