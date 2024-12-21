根據是否靠近江南圈和附近地區開發與否，新城市房價悲喜兩重天. December. 21, 2024 07:36. by 李祝福記者 bless@donga.com. 新城市壹期五處入住33年後的今天，各新城市的房價悲喜兩重天。是否靠近首爾江南圈和附近地區的開發與否是決定房價的核心因素。 20日，據KB國民銀行房地產統計，2004年11月到今年11月為止的20年間，公寓價格累計上漲率最高的地方是坪村（安養市東安區•132.71%）。其後依次為△盆唐（城南市盆唐區•131.21%）△山本（軍浦市•124.87%）△中東（富川市•103.96%）△壹山（高陽市壹山東區•71.32%）。壹山公寓價格上漲率低於相應期間的京畿地區整體平均值（94.83%）。國民銀行房地產月度統計是從2003年開始制定的。 與3年前房價上升期的頂點（2021年11月）相比，盆唐房價恢復得最多。與3年前相比，盆唐公寓的價格（以11月為準）僅下降了2.6%。價格恢復力依次為△中東（-9.03%）△壹山（-15.74%）△坪村（-15.97%）△山本（-18.80%）。 目前實際交易價格上也出現了價格差異。以被選定為1號重建園區先導地區的盆唐示範現代專用面積84平方米為例，最近交易的3件交易價格為15億~15.6億韓元。壹山內的先導地區江村5園區同壹坪型的最近3件交易的交易價格為6.05億~6.35億韓元。 新城市間的房價差異在2007年首次入住具有自給自足功能的新城市二期後正式顯現。 第二期新城市集中在△城南板橋 △華城東灘1、2 △光橋等京釜軸上。隨著信息技術（IT）企業聚集的板橋科技谷和東灘半導體集群的建立，背後地區新城市的居住需求也隨之提高。在新城市壹期中，離新城市二期較近的盆唐、坪村受益匪淺。坪村的優點是，如果利用首都圈第壹循環高速公路，從坪村出入口（IC）到板橋出入口只需20分鐘。 專家分析說，是否靠近江南圈對房價產生了最大的影響。漢陽大學城市工學系教授李昌武（音）分析說：“盆唐利用靠近江南圈的優勢，創造了很多與首爾相關的工作崗位，並積極將附近的背後地區開發成業務地區，實現了快速增長。”檀國大學城市規劃房地產系教授金賢洙表示：“可以說，越是靠近大韓民國增長產業聚集的江南圈、京釜軸的新城市，房價就越高。” 新城市壹期中，二三十歲人群購買最多的地區是坪村。據韓國房地產院各購買年齡段的公寓交易現狀顯示，從開始統計的2019年1月開始到今年10月為止，在坪村新城市交易的2.3434萬套公寓中，30歲以下人群的購買件數為9543件（40.7%）。其後依次為△山本（34.4%）△盆唐（33.7%）△中東（32.6%）△壹山（28.9%）。韓國建設產業研究院研究委員許允京表示：“與就業中心距離較近，而且對價格上漲的期待感也起到了作用，因此年輕壹代的購買比重較高。”

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