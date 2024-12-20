匯率突破1450韓元，創金融危機後15年來最高值. December. 20, 2024 08:35. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 韓元對美元匯率自2009年金融危機後，時隔15年首次突破1450韓元。由於經濟基礎惡化和最近戒嚴事態導致的政治不確定性等，原本不穩定的韓元價格，在美聯儲調整降息速度這壹追加不利因素下，遭到了反擊。 19日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天的周交易收盤價（1435.5韓元）上漲17.5韓元，以1453.0韓元開盤，創下了年中最高值。此後，匯率在盤中1450韓元左右反復漲落，下午3時30分上以漲16.4韓元的1451.9韓元收盤。這是自2009年3月13日（1483.5韓元）以來，壹周交易收盤價首次超過1450韓元。 匯率在緊急戒嚴事態發生後的4日淩晨暫時突破1440韓元後，相對趨於穩定，最近停留在1430韓元左右。據分析，匯率的這番再次上漲是因為受到昨晚公布的美聯儲聯邦公開市場委員會會議的影響。美聯儲雖然將基準利率下調0.25個百分點，但預計明年降息的次數從原來的4次減少到2次。美聯儲主席鮑威爾表示：“（美聯儲的貨幣政策）進入了新的局面。今後（降息）速度肯定會放緩。” 受美聯儲“鷹派（偏愛通貨緊縮）降息”的影響，美元價值暴漲，顯示美元對主要6國貨幣的“美元指數”當天上午飆升至108以上。隨著美元走強，外國資金不斷流失，當天KOSPI指數也下跌48.50點（1.95%），以2435.93點收盤。外國投資者拋售了約4300億韓元的股票。KOSDAQ指數也下跌了13.21點（1.89%）。

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