5月奪得大滿貫賽冠軍的16歲希望之星李孝松，成為JLPGA歷史上最年輕的新人王. December. 19, 2024 07:41. by 金正勛記者 hun@donga.com. 李孝松（16歲•人名音譯下同）在日本女子職業高爾夫（JLPGA）巡回賽上成為歷史上最年輕的新人王。這是韓國選手時隔14年再次在日本舞臺上獲得新人獎，也是歷屆第7次獲得新人獎。 18日，據經紀公司Sports Intelligence Group透露，李孝松在17日舉行的JLPGA巡回賽頒獎典禮上獲得了新人獎。因此，2008年11月11日出生的李孝松成為了1968年創立的JLPGA巡回賽歷史上最年輕的新人王。繼2010年的安善珠之後，韓國選手時隔14年之後再次獲得JLPGA巡回賽新人王，從1994年的高宇順開始，繼韓熙圓（1998年）、李智姬（2001年）、全美貞（2006年）、宋寶裴（2009年）等之後，第7次獲得新人王。 與根據賽季成績決定新人獎的韓國和美國不同，日巡賽給當年表現最耀眼的新人選手頒發新人獎。李孝松在業余選手身份的今年5月，在JLPGA巡回賽大滿貫賽事—撒隆巴斯杯世界女子錦標賽上獲得了“驚喜冠軍”。李孝松當時以15歲零176天的年齡創下了JLPGA巡回賽歷史上最年輕的冠軍紀錄，並以JLPGA巡回賽歷史上最年輕的會員開始了職業生涯。 李孝松表示：“通過特別的契機，雖然不是在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽，而是先在JLPGA巡回賽上作為職業選手參賽，但能獲得平生只有壹次的新人獎，感到非常榮幸”，“切身感受到了職業舞臺的高墻。冬天會好好訓練，在新的壹年裏會展現更好的面貌。” 九歲時跟隨爺爺偶然去高爾夫練習場，開始選手生涯的李孝松曾擔任過業余選手國家代表，並在姜敏九杯韓國女子業余錦標賽上實現2連冠（2022、2023年）等，成長為希望之星。

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