宣揚“特朗普三選論”的美國保守陣營. December. 19, 2024 07:41. by 李智潤記者 ﻿asap@donga.com·. 作為美國當選總統唐納德•特朗普的親信，在他執政壹期曾擔任白宮高級顧問的極右煽動家史蒂夫•班農（照片）、保守媒體人士赫拉爾多•裏維拉等正在主張美國憲法禁止的特朗普的“三選”。 據《華盛頓郵報》報道，班農15日在紐約華爾街附近的豪華餐廳舉行的保守傾向聚會“年輕共和黨俱樂部”活動中，向與會者提問說，特朗普當選人是否也能在2028年準備參加大選？1000多名與會者也熱烈歡呼，表示同意。 班農在當天的活動中還與特朗普通了電話，展示了自己與當選人的交情。特朗普當選人也向與會者表示感謝。 1951年批準的美國《憲法修正案》第22條明確規定“任何人不得兩次以上當選總統”。也就是說，美國總統不可能第三次當選。但是班農主張，由於特朗普不是連任的，所以可以再參加壹次競選。 福克斯新聞主播出身的裏維拉17日對《X》表示：“特朗普當選人及其親信們不久後將討論修改《憲法修正案》第22條的方案。”他還主張，在50個州政府中，只要38個州同意，就可以進入修憲程序。其宗旨是，特朗普當選人在此次大選中在30個州獲勝，因此營造修憲氛圍並不難。 但是特朗普本人表示不會挑戰第三次當選。他在今年4月接受時事媒體《時代》采訪時表示：“如果重新執政，將在結束第二個任期後卸任”，“不會試圖推翻《憲法修正案》第22條。” 另外，美國50個州的538名總統選舉人團根據上月5日舉行的美國總統選舉結果，進行了選出下屆總統的投票。大選當天，個別州的全體居民親自進行了投票，此次投票是為了代理他們的選舉人團再次確認相關結果而進行的。大部分州禁止違反大選結果的選舉人團的投票，因此很難出現脫離票。

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