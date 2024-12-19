“龍仁半導體國家產業園區”行政程序縮短3個月，年內獲批. December. 19, 2024 07:40. by 世宗=李浩記者 number2@donga.com. 政府決定將培養成世界最大系統半導體集群的“龍仁半導體國家產業園區”的行政程序縮短3個月，在今年內批準產業園區計劃。為了讓老化的職業體育競技場進行多種設施投資，還將討論相關制度的改善方案。 企劃財政部18日發表了包含上述內容的《企業•地區投資活性化方案》。副總理兼企劃財政部長官崔相穆表示：“最近受國內政治狀況等影響，擔心企業的投資計劃出現萎縮”，“政府將積極支持韓國企業能夠毫不動搖地繼續進行投資活動。”對於已經計劃好的14個投資項目中的9.3萬億韓元規模的7個項目，政府計劃在明年內進行動工等實質性的投資。 首先，京畿龍仁市的半導體國家產業園區將把環境、交通、災害影響評價等相關部門的行政程序縮短3個月左右，將原定於明年第壹季度（1~3月）的計劃批準提前到本月內。為了加強對投資機會發展特區全南麗水市貓島液化天然氣（LNG）樞紐總戰的企業的獎勵，決定將LNG等清潔燃料供應業追加納入到稅額減免對象行業。 為了將職業體育賽場的設施投資或運營方式改善到發達國家的水平，研究勞務也將於明年上半年（1~6月）開始著手。企劃財政部相關人士表示：“大部分職業體育賽場都是由地方自治團體建立、擁有、運營，但由於預算不足，對賽場的投資不振，已經老化”，“將與相關部門壹起討論制度改善方案。”棒球場、足球場、生活體育館等72個國內職業體育競技場中，49個已經竣工20多年了。

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